康寧新品「小熊維尼」系列登場　森林主題呼應秋日好療癒

▲康寧小熊維尼系列餐盤。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序已經過了立秋，野餐季節又到了！美國康寧餐具在台發表旗下新品，以小熊維尼為主題，且除小豬、跳跳虎、屹耳等設計之外，還有更多經典角色貓頭鷹、瑞比、袋鼠媽媽、小荳等夥伴也出現，一起參加維尼的秋日野餐派對，可愛又療癒的插圖在盤底或盤邊上，為餐食療癒感再加分。

康寧餐具推出日本銷售排行第一，2023年度萌翻新品「小熊維尼-森林假期」系列餐盤，加入更多經典角色一起同行，是康寧餐具小熊維尼系列有史以來最豐富的角色設計，共推出6款造型餐碗、餐盤，包括8吋平盤、8吋深盤、10吋平盤、10吋分隔盤、500ml飯碗、290ml點心碗等最熱銷款式，誠意十足。

聯名餐盤以野餐、派對等秋日適合的活動為主題，帶出滿滿的歡樂感，讓使用者在用餐的時候也能感染到一股歡欣的氣息，其插畫的細節都很常精巧，黑白色系的單純感加上溫暖的筆觸，充分展現了小熊維尼的療癒之力。

業者表示，小熊維尼系列餐盤新品將於8／15於網路開始販售，新品上市期間推出組合與單品優惠，折數從4.3折至7.4折不等。

說到療癒，今年中秋星巴克也萌萌噠！推出一款熊熊貨櫃車禮盒讓人眼睛一亮，滿滿的可愛細節真的一看就療癒，吃完點心之後還能拿來當居家置物小盒再加1分CP值，預購期間還送飲品買一送一小白單，準備要開啟星迷們的收藏魂。

▲星巴克推出熊熊貨櫃車造型中秋禮超可愛啊，售價1,280元。（圖／星巴克提供）

中秋節即將來臨，星巴克本次檔期以「Enjoy coffee everywhere」為主題，將中秋禮盒融入了在地的山景與獨有的動物，全新推出搭配品牌經典杯款、精緻玻璃盤的頂級「月光璀璨禮盒」，餅乾禮盒部分則有首次推出，以超可愛的Bearistas貨櫃車收納盒模樣，載著美味餅乾的「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」，總計26款包括月餅糕點、餅乾蛋捲、咖啡豆禮盒，於8／9起至9／19開放預購，期間購買指定禮盒可獲贈好友分享券。

今年全新上市「貨櫃車咖啡捲心酥禮盒」，車內有兩隻萌萌的Bearista熊，以駕駛星巴克經典貨櫃車，載著美味的咖啡捲心酥為意象，陪伴顧客中秋賞月趣，不但貨車車門可開關，磁吸的Bearista熊玩偶也可拿出來，後照鏡則是2杯星巴克咖啡，充滿童趣的細節設計，送禮或是自己珍藏都很適合，還可拿來放居家小物。