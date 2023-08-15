必收神級氣墊新品！蘭芝升級版Neo超持妝、GA紅麂皮限定殼太美

▲近期有不少氣墊粉餅新品登場，都是妝感效果與顏值兼具的口碑好物。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

氣墊粉餅可說是現代女生們必備的底妝好物，使用方式簡單好上手，還方便攜帶、能隨時補妝，人手一顆還不夠，不少人甚至備有好幾顆，也讓美妝品牌氣墊出不停。最近就有不少神級氣墊新品登場，像是蘭芝超人氣的「NEO氣墊」就推出全面升級版，而Giorgio Armani經典紅氣墊則是推出超美的限定版外殼，氣墊控們快搶一波。

LANEIGE

▲LANEIGE NEO型塑霧感／光感氣墊EX，15g x 2，NT$1,500。



蘭芝超熱賣的人氣「NEO氣墊」睽違3年再度升級！運用全新兩階段「NEO無痕貼膚科技」將粉底質地再升級，不沾染程度更提升，讓妝容更加服貼、更加持久；粉體中的保養成份也升級，讓你上妝同時輕鬆擁有緊緻、補氧和保濕等3大保養效果；最棒的是這次多了一個「NEO小橘點」設計，可將粉撲固定住，讓氣墊粉撲不再有遺失的困擾！

▲蘭芝NEO兩款氣墊搭配不同功能粉撲。

暱稱「小薄荷」的NEO型塑霧感氣墊，控油抗汗、高遮瑕、完美貼膚不沾染口罩，搭配「智慧氣袋貼妝粉撲」，能打造輕薄的零毛孔微霧光底妝；而超保濕、能讓妝感持續整天透亮不暗沉的「小粉盒」NEO型塑光感氣墊，則是搭配「智慧擬真反光粉撲」，幫助上妝時越拍越服貼、越透亮，讓你輕鬆拍出光澤透亮水光肌。

Giorgio Armani

▲Giorgio Armani 完美絲絨持久氣墊粉盒 麂皮紅，NT$1,500。



Giorgio Armani超經典的「紅氣墊」完美絲絨持久氣墊粉餅，是許多人心中的神級必備氣墊，每次推出限定版外殼都會掀起一波搶購潮。今年也特地在七夕前推出寓意「愛無止盡」的麂皮紅外殼，以精緻的放射線條代表對愛的渴望，深摯戀慕無限擴大，搭配超有質感的麂皮外殼，絨霧軟綿手感摸起來超療癒，不搶一顆來收藏太可惜！

PONY EFFECT

▲PONY EFFECT 零暗沉柔霧持久水氣墊，SPF50+/PA++++，，一盒兩蕊NT$1,380。

PONY EFFECT今年夏天推出首款新型態氣墊「零暗沉柔霧持久水氣墊」，以新創「霜化粉科技」，讓高延展性又貼敷的柔潤粉霜一拍上臉，瞬間轉化為清爽持妝粉體，加上新型態「紗網結構」，以高密度彈力極細網紗，多層次控制出粉，搭配比以往氣墊粉餅更細緻的微粒持妝水粉體，大大降低粉感，同時維持底妝修飾力、柔焦毛孔，能打造裸霧柔光的清透無瑕底妝。