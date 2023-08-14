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等於現賺一個行李箱！samsonite限定款下殺6折 最實用尺寸必敗

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▲行李箱 。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導   圖／品牌提供

口罩自由之後，很多人都想要趕快出國玩耍，畢竟疫情真的困太久了，最近行李箱品牌samsonite就推出超殺優惠，只要購買指定行李箱，就可以以6折的優惠價入手，打完折之後萬元有找，重點是質感超級好，宛如金屬等級，當然要立刻入手。

行李箱品牌samsonite推出砍價不砍樹活動，特別針對實用的25吋與28吋推出MYTON系列行李箱，運用霧面的消光材質，類似啞光金屬質感相當高級，長方形的設計簡約俐落，絕對讓人意想不到的是採用100%環保回收PET瓶製成，愛地球用行動證明。

目前Myton系列僅出25吋與28吋兩種尺寸，算是很好裝又實用的款式，完全不用擔心超出航空規範，前者原價12600元，特價7560元，後者原價14600元、特價8760元，超殺的6折優惠在百貨通路、線上旗艦店都可以買到，直接現賺將近一顆行李箱。

▲行李箱,LOJEL,American Tourister,CROWN,悍馬箱,旅行,收納,。（圖／品牌提供）

買完大箱之後，還差一款登機箱？LOJEL VOJA 21吋登機箱絕對是你最好的選擇，簡約時髦的外型，重量才3.2公斤，女生也拿得動，隱藏式彈力手把搭配日本設計雙輪具，拉動滑順好推，頂規框架保護加上3點鎖定系統，在箱體上下方分別多一個安全扣，除了TSA海關鎖外多一層防護，貴重物品也能安全無虞。

關鍵字：

Samsonite, 新秀麗, 行李箱, LOJEL

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