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留點心眼！身體開始發胖的5徵兆　便秘、口渴都可能是關鍵

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變胖,減肥,瘦身。（圖／達志示意圖）

記者李薇／台北報導

今天夏季細肩帶的衣服蔚為流行，想要穿得火辣，那必先瘦下來！以下就整理5個開始變胖的特徵，開始出現徵兆就要開始警惕，多留心眼絕對會讓自己遠離贅肉。

1.經常覺得口渴

大多數會覺得口渴的原因，不僅是因為流汗，很可能也是因為攝取過多的鹽分導致，而水分缺失會導致身體脂肪堆積，代謝變慢，當然就容易肥胖。

2.排便次數減少

排便次數也是自我檢測健康的關鍵，如果沒有正常排出，就表示身體代謝變慢，甚至很有可能堆積在身體裡面，造成二次吸收，讓不好的成分、需排泄掉的營養又被收回身體。

變胖,減肥,瘦身。（圖／達志示意圖）

3.睡得很晚

不少人都會有熬夜的生活習慣，但其實熬夜的話，身體很容易出現失調，尤其是可以幫助消除脂肪的激素會下降，導致瘦不下來，睡飽睡好超重要。

4.飲食不正常

最好的飲食原則就是三餐吃飽，但很多人往往都喜歡吃零嘴或是宵夜，管不住自己的嘴，而且吃的東西大魚大肉、口味極重，都是很傷害身體的因素之一，建議要特別小心。

變胖,減肥,瘦身。（圖／達志示意圖）

5.壓力過大

根據研究發現，壓力也是常常造成肥胖的原因，最重要的影響關鍵就是身體代謝跟激素分泌，都會因為壓力過大而降低原有的水平，所以如果沒有好好的調整心態，身體也會從肥胖上開始異常。

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關鍵字：

變胖, 減肥, 瘦身

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