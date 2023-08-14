fb ig video ETtoday search mobile

炎炎夏日吃什麼？營養師教你「預防中暑」飲食，頭暈頭痛別輕忽

>

▲▼預防中暑飲食。（圖／Unsplash）

▲西瓜含有大量水分，夏季食用正好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日，不少人室外曝曬後頻繁進出冷氣房，若感到頭暈、頭痛，營養師余朱青提醒，這可能是中暑現象喔！聽聽營養師教你預防中暑可以怎麼吃。

營養師余朱青解釋，中暑是指由於身體長時間暴露在高溫環境下，無法有效散熱（排汗）而引起的一種症狀。，高溫環境是最主要造成熱傷害的原因，而外界濕度也會影響身體排汗能力，而台灣多數區域長年相對濕度都偏高，因此只要是氣溫高於32℃時，中暑可能性就會大增。

而中暑常見的症狀有體溫上升、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸急促、低血壓；可能因情況惡化會發生熱的調節機能失效，身體體溫上升很高、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙以及昏迷、抽筋等症狀。
想要避免中暑，以下幾個飲食重點請把握：

▲▼預防中暑飲食。（圖／Unsplash）

#補充足量水分、避免電解質不平衡

每日至少喝1500-2000c.c.水分，選擇冷開水協助降溫，且需分次小口慢慢喝。（若在戶外，每小時則建議補充至少500c.c.水分），若流汗量較大者，電解質流失較多，也可適度飲用運動飲料，建議選低滲透壓或等滲透壓的運動飲料。

#選擇利尿排汗食材

可多選擇一些含鉀量高的食材，可協助身體排水、排濕氣，達到散熱的效果，像是紅/綠豆、薏仁、西瓜、香蕉、奇異果等，夏天來碗綠豆薏仁或是餐後吃點西瓜都是好選擇。

▲▼預防中暑飲食。（圖／Unsplash）

#避免高溫時段外出

上午10時至下午2時為一天當中陽光最強烈時段，建議選擇早晨和傍晚時間，進行戶外活動，並適時選擇陰涼處休息。

▲▼營養師教預防中暑。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

中暑, 夏季, 預防中暑<營養師, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

周一喝咖啡！星巴克8／14限時買一送一　路易莎全飲品第二杯半價

周一喝咖啡！星巴克8／14限時買一送一　路易莎全飲品第二杯半價

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控

8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛

8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛

7個你該換工作的徵兆　「寧早勿遲」別再虛擲人生光陰 星巴克今天「限時8小時」買一送一！　路易莎11點前第二杯半價 Lisa比基尼辣翻放送蜜桃臀　自己設計的錶伴遊好樂 減肥女孩最強勵志典範！李泳知5招「快速瘦身法」　狂甩13kg不復胖 對普通閒聊感到很累　6跡象證明你「智商比一般人高」 唐吉訶德南港店「3大獨家亮點」連日本都沒有　8／22開幕逛起來 蓋兒加朵保守泳裝藏不住火辣曲線　新片戴智能錶出生入死

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面