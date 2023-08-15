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噴上高級香！盤點3款最新精品香水，愛馬仕僅1,250元就能入手

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記者曾怡嘉／綜合報導

生日也好、交往紀念日也罷，不少人都會挑選香水來表達愛意，《ET FASHION》盤點3款精品香水，送給心愛的另一半保證不出錯。

▲▼精品香水盤點。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕 絲意系列 TUTTI TWILLY D’HERMÈS 淡香精，30ml，2,850元

全新Tutti Twilly d'Hermes 淡香精，由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel 專為女孩調配，將精緻的花瓣與令人振奮的荔枝與麝香調相結合。讓人怦然心動的香氛從荔枝紅香水瓶身一躍而出，香水與肌膚間的親密關係就此開啟。

貼心推出4種容量，15ml（無盒）僅1,250元就能入手，且香水瓶身的繽紛絲帶如同女孩們的友誼一樣明亮，可以把絲帶當戒指，或滑向纖細腕間變手環，或解開來束起絲絲秀髮，或當作書籤等多種用途。

▲▼精品香水盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 綠色輕盈香水，50ml，4,500元、100ml，6,400元。

香奈兒 CHANCE 綠色氣息系列，本來就有不少死忠粉絲，2023年品牌重新詮釋本系列淡香水，推出全新香奈兒 CHANCE 綠色輕盈香水，平衡香水的濃烈和淡香水的明亮特色。

香奈兒專屬調香師Olivier Polge，在強化香氣之餘，同時維持極致清新的調性，保留淡香水率性活潑的特質，同時擁有芳醇深刻的香蹤。柑橘香調飽滿欲滴但更為清爽；茉莉花韻味更芳香四溢，而柚木的琥珀香氣格外鮮明，別有一番優雅韻味。

▲▼精品香水盤點。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI 高級訂製香水-松木熏香，100ml，13,000元。

亞曼尼先生認為人生閱歷是無法被金錢與名聲所取代的資產，他將每一個心境的轉變、每一趟旅行所獲見聞都幻化為縷縷香氣，而ARMANI/PRIVÉ高級訂製香水-收藏款系列，原是他分享給其親密好友的收藏香水。

其中松木熏香高級訂製香水靈感來自於他兒時與奶奶在義大利皮亞琴察教堂，偌大羅馬式肅穆空間中感受到靜謐焚香瀰漫於空氣中，前調為頂級醇厚焚香，綴以粉紅胡椒、生薑等珍稀原料，辛而寂靜；尾調的香根草、雪松彷彿置身以冬日松林，恣意徘迴於裊裊香氣之間。

關鍵字：

精品香水, 盤點.推薦

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