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爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞

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記者曾怡嘉／台北報導

現代人的生活壓力大，忙到忘了紓解自己的心情，傾聽自己的聲音，《小紅書》上就有一個顏色心理測驗，憑直覺挑出一個顏色，就能快速了解你目前的狀態。

▲▼顏色心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自/小紅書）

#不要思考，憑直覺挑一張你喜歡的顏色....

--------------（下有解析）

選A的你 喜歡活在舒適圈，好強又膽小

你喜歡享受生活中美好的事物，喜歡在舒適圈中，內心好強，也很害怕踏出去會失敗。你最近覺得生活一成不變，希望可以突破或是更好，但努力嘗試還是沒辦法融入新的圈圈，覺得自己有點失敗。

選B的你 渴望安定，要多愛自己

你希望被溫暖籠罩著，喜歡帶給人溫暖，也渴望朋友的關心，你是那種立下目標就能一直往前的人，好好努力終究會像太陽般發光發熱。有時候你容易對家人或是朋友過度付出，你要記得多愛自己一點。

選C的你 喜歡自由，不想被約束

最近的你對工作有點疲乏，但是為了經濟考量，又不得不繼續待下去，你很渴望得到認同和尊重，慢慢努力終究會走到終點，為總是為了一點小挫折就放棄，勇敢一點吧！

選D的你 心思細膩，容易多想

你喜歡待在自己的世界裡，和太多人相處會帶給你壓力，你屬於心思細膩型，很多事情總會讓你想很多，思考又屬於跳躍型，有時候多想不如多做，先踏出第一步，才會離目標近一點。

關鍵字：

心理測驗, 狀態

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