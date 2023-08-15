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吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫

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▲▼ 營養師推薦7種有助減脂食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享7種有助於減肥的食物，不用節食也能瘦下來。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

有些食物本身熱量低，還含有能幫助瘦身、促進代謝的營養素，所以減肥期間只要選對食物，不用靠餓肚子也能瘦！營養師Tun就在小紅書上推薦想減肥的人可以多吃7種「減脂食物」，讓你健康減肥，不節食也能瘦下來。

＃海帶

海帶除了富含碘，還含有豐富的鉀元素，鉀能和體內多餘的鈉相互作用，能夠排除身體中多餘的水分，幫助消除水腫，進而幫助瘦身。

▲▼ 營養師推薦7種有助減脂食物 。（圖／達志示意圖）

＃青花菜

青花菜是減脂的好夥伴，不僅熱量低、富含膳食纖維，還可說是「蔬菜中的肉類」，每100g就有2.82g蛋白質，是花椰菜的3倍、番茄的4倍，且青花菜還含有維生素C、β-胡蘿蔔素、蘿蔔硫素等多種營養素，除了有助減脂，還能幫助延緩老化、抗氧化、抗發炎。

＃玉米

玉米是減肥期間不錯的主食替代選擇，擁有高飽腹感且是低GI食物，還能促進腸道蠕動，幫助排除體內便便。

▲▼ 營養師推薦7種有助減脂食物 。（圖／達志示意圖）

＃奇亞籽

奇亞籽熱量低，且膳食纖維含量特別高，小小一顆能膨脹到12倍大小，填充空蕩的胃，大幅提升飽腹感，進而達到控制食慾的效果。

＃冬瓜

冬瓜不含脂肪，糖分也很少，且冬瓜含有丙醇二酸，能幫助人體新陳代謝、防止脂肪堆積，並抑制糖類吸收，進而達到減肥減脂效果。

＃馬鈴薯

營養師提醒，馬鈴薯是主食，千萬不要當成蔬菜猛吃，但同時馬鈴薯是很優質的主食選擇，脂肪含量幾乎為0，澱粉含量不超過20%，可在減脂期適當地替換白米、麵條等精緻澱粉。

▲▼ 營養師推薦7種有助減脂食物 。（圖／達志示意圖）

＃黑咖啡

黑咖啡能幫助抑制食慾、加速代謝，並能提神醒腦，但營養師提醒，要喝不加糖、不加奶的黑咖啡才有用。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 飲食, 食物, , 營養師

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