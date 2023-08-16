試・開箱／絕對包色！比芋泥還要軟糯綿密的四色眼影　一抹秒飽和超厲害

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著科技發達，彩妝產品可以說是越做越細膩，不僅粉質壓得密實，質地也變得濕潤貼膚，重點又很好暈染，以下就盤點近期兩款值得關注的眼影盤，每個都可以說是霸主級的存在！

＃YSL 時尚四色眼影盤－城市印記系列，售價2800元

YSL不僅是「美唇製造機」，這次推出的眼影盤更是顛覆過去想像，以設計師聖羅蘭眼中的世界與喜愛地標作為靈感，研發出這全新8款四色眼影盤，不僅顏色各個美出新天際，粉質更是直接升天，軟糯質地一抹飽和顯色，簡直比芋泥還要綿密，讓人用過瞬間上癮，直喊「好想包色」！

這也是YSL首度推出小盤的四色眼影，主打色＃摩洛哥盛夏，將摩洛哥麥地那舊城區、充滿古老的獨特韻味通通收錄在裡面，是一款超好上手的紅磚調配色，搭配淡雅粉紅玫瑰色調，簡約單擦或是多層次疊上，都可以展現出十足魅力。

在外盒包裝上，延續品牌經典的黑色馬特拉斯V型凸紋皮革，上面鑲嵌優雅YSL CASSANDRE LOGO，金色粉盒在光線照耀下熠熠生輝，外型質感更是滿分，小巧收納在化妝包更成為時尚配件，搭配同款氣墊粉餅補妝更時髦。

＃肌膚之鑰 星鑽光采四色眼影，售價2800元

今年肌膚之鑰的星鑽光采四色眼影也進行全面升級，融入經典優雅的東方女性靈魂，推出總共多達12個顏色的四色眼影盤，裡面擁有保濕彈力配方、摩洛哥堅果油，比起過往粉質更為濕潤貼膚，可以打造出細緻耀眼的色澤。

全球色彩總監Benjamin Puckey研發全新眼影色調的靈感，來自大海一天之中多變的面貌與活力，比如與太陽相互輝映的橘紅色或是藍天白雲倒映時的湛藍色調，寧靜柔和又充滿變化的迷人之處，讓這次眼影除了基本大地色，也多了藍色與綠色等的配色，滿足女孩玩色心。