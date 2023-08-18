元祖可愛教主登台！OSAMU GOODS快閃店超多限定周邊　逛一圈失心瘋

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

要說到「大人感的可愛」就不能錯過被譽為可愛始祖的日本插畫大師原田治的作品，在1970年代到1990年代間日本女生的心中有著很高程度的代表性，就在復古熱潮近年強勢回歸，復古的可愛也隨著原田治個人品牌OSAMU GOODS快閃店在華山文創園區正式展開，繼續往下看了解元祖可愛教主原田治。

可愛始祖原田治是誰？

1946年出生於日本東京的原田治，於多摩美術大學平面設計系畢業後前往美國繼續深造，所以在他的作品風格中也可以感受到濃厚的美國風情，並在70年代開始於女性雜誌an・an創刊號上發表作品，日本食品品牌Calbee最具標誌性的「薯片人」便是出自原田治之手。

OSAMU GOODS的誕生

原田治從英國MOTHER GOOSE古童謠中擷取靈感，創造出多個可愛角色，並推出個人品牌，角色中最具代表性的莫過於Jill和Jack，更因為接觸美式文化並受到普普風大師安迪沃荷的影響，原田治的畫作風格線條簡單，色系卻很鮮豔，將昭和風格與美式筆觸完美結合。

OSAMU GOODS期間快閃店華山開跑

2023年暑假OSAMU GOODS在華山文創園區內打造為期三個月的官方快閃店，店內將會販售多款首度發售與台灣限定的周邊商品，而店門外玻璃落地牆面上也有大型的經典人物造型壁貼，帶大家一起重回日本昭和的大人感可愛世界。

OSAMU GOODS亮點單品推薦

造型T恤

台灣首發別的地方買不到！獻給內心不想長大的低調可愛大人們，以原田治筆下簡單的角色作為設計元素，打造出多款百搭可愛的繽紛T恤，共有9款可以選擇。

抱枕套

以OSAMU GOODS的經典角色打造的大頭造型抱枕套，為家中的空間加入可愛的舒適療癒感。

復刻扁梳

人物造型的復古扁梳，是過去原田治初期與KOJI HONPO合作時的設計，在今年完整復刻回歸！

台灣限定盲盒鑰匙圈

以各色透明壓克力切割出的經典角色大頭造型鑰匙圈，總共有7款，其中包含華山限定的愛哭Betty造型盲盒。

「OSAMU GOODS」官方快閃店

地點：台北華山1914文化創意產業園區 玻璃屋1F

日期：2023年8月4日-10月30日

營業時間：11:00AM-21:00PM

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 日本東京旅遊限時行程請筆記！「GUCCI Bamboo Summer」帶你吃日式創意冰品、悠遊沁涼竹林

● 從穿搭與日常找回生活舒適感！Marie Claire×微風精品線上夏末選品提案