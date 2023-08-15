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安格斯12星座一周運勢8／14－8／20　牡羊迎來大翻盤、射手小確幸滿載

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

這周的牡羊運勢一反常態，走入一片平靜詳和的趨勢，不論友情或感情上感覺無風無雨，三五好友或情人相伴的感覺就是很舒心，不過對羊兒來說這可是風雨前的寧靜！近期的你即將面臨重大改變的前夕，未來將有不少大反轉、大翻盤的事情發生，勸你不要太一廂情願，凡事多留點餘地，未來有很多彩蛋等你一一拆解。

金牛 4.21~5.20

金逆對金牛座來說既是一個大關卡，也是一個挑戰，這周人際運勢只要翻轉過來，就能有強大的運勢能量！感情上小有起伏，對於單身金牛來說，與心上人之間的關係較像是朋友，彼此之間總有一道難以跨越的鴻溝，也許還需要多一點時間醞釀。至於現在已經有情人的要注意兩個人的關係經營，一昧隱忍可能會出問題。

雙子 5.21~6.20

承接上周旺運，雙子這周在感情、財運方面的表現仍可圈可點，能維持在水準之上，想要脫單的雙子可以把握太陽停留的最末周，此時雙子的人際往來間會有不少的新機會出現，即使過程中出現一些波折，只要真心真誠，緣分是你的就跑不掉；至於現在已經有情人的，應該多花點時間釐清自己感情的方法，別再掉進泥沼中。

巨蟹 6.21~7.21

四宮中火星熊熊燃燒，也意謂著這周巨蟹座工作或社交圈中都呈現著忙碌不已的狀態，各種關係的經營與互動剪不斷理還亂讓你疲累感加劇。本周很可能出現某些意料外的事件，讓你不得不做改變與調整，你也必須被迫花時間重新調適自己的態度和心情，這段時間的巨蟹暫時跟愛情失去聯絡，先把自己準備好再說！

獅子 7.22~8.22

儘管金星攪局，讓最近的獅子情緒時而高昂時而低落，顯得有些怪里怪氣，不佳的情緒和缺乏耐心讓你同性緣異性緣一時之間跑光光，不過，沒關係，還有太陽啊，太陽本命宮位進駐下，能在危急時刻得到及時雨，有機會把事情化險為夷，與情人之間感情會在風雨中愈來愈緊密，單身獅雖然有點緣分指數不高，但頭髮甩甩也頗能享受一個人的精彩。

處女 8.23~9.22

這周的處女座運勢雖然不算差，不過心情卻常常在低檔盤旋，悲觀的想法將可能卡住前進的腳步，不論在工作或是感情上，都可能是讓你變得消極的重要主因，這個時候姐妹、閨密是你最好的解語花，能破解你的盲點。即使他們無法幫助你解決煩惱，至少心情得到紓發也會好過一點，同時能與朋友有了更多共同的想法與心情。 

天秤 9.23~10.22

看似在感情中一直原地踏步的天秤座，近期運勢方面可能會出現轉折點，曖昧中的愛情可能答案將會揭曉，不妨拭目以待！向來在感情中偶包超重、喜歡保有內斂溫和形象的秤兒，其實過於被動對你反而不利，建議搭上這陣子的戀愛旋風，找到對的人一起譜出戀曲。而已有對象的則要提防金逆之下的感情波折，適時關心對方。

天蠍 10.23~11.22

事業宮位金星退行攪局，天蠍座對於自己給自己的壓力和期許，反而會是那顆絆腳石，讓你卡在中間滯礙難行，近期的你容易在工作上煩憂不已，最好讓自己暫且當個局外人，避開人事方面的小糾紛，只要你把事情做對，再逆來順受一點，烏雲總會有過去的一天。感情上能與情人有許多愉快的互動時光，你在對方面前也更自在。

射手 11.23~12.21

太陽高高掛在射手遷移宮位，除了意味著射手有著一顆不安於室的心外，近期也是射手到處趴趴走、旅遊小確幸滿載的時光，不論工作上的員旅或是家庭出遊甚至與情人的小旅遊等，能往外發展，就能讓你享有一段愜意又小開運的時光，也能讓忙碌好一段時間的你，能稍稍充電儲備能量，此時單身者透過異地相遇有機會繃出一段粉紅色的火花。

摩羯 12.22~1.19

時序邁入盛暑的摩羯，這周除了財運未開，投資千萬要睜大眼別被當成韭菜宰割外，頂著金逆的小壓力，愛情、人際的表現反而可圈可點，尤其單身的摩羯桃花運勢微幅上升，很適合好好執行斷食減重，先把自己外在好好搞定，或嘗試換個全新的髮型等，新穎亮眼的LOOK能讓你馬上賺到關注度，成為眾人目光追逐的焦點。 

水瓶 1.20~2.18

承接上周運勢的表現，這周水瓶在人際、感情上的運勢強勁依舊，單身者可以乘勝追擊，積極、主動一點對你來說只會更提升魅力，炎炎夏日的近期幾周，很可能就是你脫離單身的關鍵期，另與心上人陷入曖昧膠著的瓶子，彼此之間關係將出現曙光，兩人感情有機會由暗轉明！至於已有對象的還需要磨合，本周特別容易發生口角。

雙魚 2.19~3.20

雙魚座這周人際運勢慢慢從谷底爬回，雖然速度十分緩慢，但至少是正向的發展，對外互動變多變熱絡，雖然說過去的你在人際上的關係也不算差，但頂著金星逆行的壓力下，這周人氣不減反升，穿梭在人群互動之間的單身雙魚的機會大增，除了心中固定的理想人選外，可能還會有不少備選出現在周邊呢！

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延伸閱讀：

●【星星教授安格斯8月星座運勢】下半月水逆反而是天蠍座偏財運氣很好的時候，請好好把握！

新手菜鳥不要怕！紫微斗數零基礎簡易版　空宮與雙主星怎麼看？

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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