林俊傑喝咖啡亮300萬　卡地亞經典錶與手環戴好帶滿

▲林俊傑喝咖啡，左右手分別戴上卡地亞經典Santos de Cartier腕錶、LOVE與Juste un Clou手環。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

被封為「行走的CD」林俊傑不僅唱功了得，時尚品味也備受矚目，服裝與包款行頭不乏愛馬仕（HERMÈS）、LV（Louis Vuitton，路易威登）、Prada等一線名牌，腕錶與珠寶收藏更是可觀，光是喝咖啡左右手就亮出近300萬元的精品，將卡地亞（Cartier）經典之作戴好戴滿。

▲卡地亞Santos de Cartier玫瑰金腕錶，大型款1,160,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

林俊傑在IG透露8月相當忙碌，但還是要先來一杯咖啡，而看似休閒的喝咖啡裝扮其實一點也不簡單，左手戴的是卡地亞問世超過百年的Santos de Cartier系列金錶，大膽創新的方形外貌與外露螺絲為標誌性設計，而他的右手疊戴卡地亞紐約1969年推出的LOVE鑲鑽手環與Juste un Clou 18K金鑲鑽釘子手環，都是品牌經典雋永的代表作。

▲卡地亞LOVE 18K金鑲鑽手環，1,420,000元。





▲卡地亞Juste un Clou 18K金鑲鑽手環，424,000元。

而林俊傑對於包款的選擇，特別鍾情愛馬仕的設計，日前伴爸爸出遊，即背著愛馬仕Bolide Skate Messenger肩背包，此款以滑板運動為靈感，趣味藏在包包底部，竟是如滑板一般的圓弧形狀並綴以絲巾系列的街頭藝術圖紋，拋光邊緣則以多層皮革結合鋁合金底板製成，是工藝上的一大突破，完美結合優雅與潮流風格擄獲林俊傑的心。

▲林俊傑背愛馬仕Bolide Skate Messenger系列肩背包。（圖／翻攝jjlin IG）