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Jennie魅惑濕髮、黑眼線超猛上陣！　與柾國穿CK成為性感製造機

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記者鮑璿安／台北報導

終於讓時尚迷盼來，韓團BLACKPINK成員Jennie以及BTS 成員柾國（Jung Kook）出鏡Calvin Klein 2023全新秋季形象廣告，品牌請來這超強陣容駕馭新季單品，當然要比以往更吸睛，Jennie以個性魅惑的粗眼線、濕髮上陣，透過一幕又一幕性感畫面，掀起世界級的影響力。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie演繹Calvin Klein秋季新品成套內衣 。（圖／品牌提供）

由 Inez 及 Vinoodh 掌鏡的廣告中，品牌代言人Jennie以及柾國（Jung Kook）詮釋了彼此與Calvin Klein的風格匹配度，Jennie演繹成套的蕾絲內衣單品，超性感的擺拍方式，傳遞極致貼膚的感受；穿上品牌經典牛仔褲單品則風格一轉，她一頭濕髮向後梳，在魅惑的粗眼線加持下，將性感和率性合二為一。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲Jennie呈現帥氣性感的丹寧搭配 。（圖／品牌提供）

柾國也穿上秋冬系列的牛仔褲單品，簡單搭配背心、毛絨外套，在黑白鏡頭下展現當代時髦態度，轉至下個畫面，柾國則以「外套內不穿」的方式大秀緊實六塊肌，展現渾然天成的帥氣模樣，呼應品牌本季簡約、現代和性感的設計元素。

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲CK 。（圖／品牌提供）

▲柾國也成為Calvin Klein代言人 。（圖／品牌提供）

另一個時尚圈話題，則是金卡戴珊成為Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照主角，她穿著新季服飾，以黑白色系為主軸，接連演繹新材質紋理緊身胸衣、誇大廓形的排扣上衣和波卡圓點印花手套，呈現了復古與現代摩登感的交織。當然，不可遺漏搶眼的配件單品，金卡戴珊霸氣手拿經典The Tote Bag，腳踩高6英吋的標誌性KIKI踝靴，背景則是銀色鏡面MARC JACOBS字型氣球和厚底鞋巨大充氣氣球，強強聯手話題十足。

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian） 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian）登上Marc Jacobs 2023秋冬系列形象照 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

關鍵字：

Calvin Klein, Jennie, 柾國, Jung Kook

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