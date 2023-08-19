戶外控必收！5個質感露營品牌　美式繽紛的CHUMS、潮牌6人帳是豪華之作

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

如果你是本來就熱愛戶外露營活動，或是剛接觸露營準備入坑的朋友，有質感的裝備不能少，編輯精選了5個來自日本及美國的露營用具品牌，Outdoor裝備組絕不能錯過！

6個質感露營品牌推薦

Muraco

成立於2016年，有著純正日本血統的簡約系露營品牌muraco，創辦人森玲音（もり・れおん）運用家族擁有的世界級精密金屬加工廠背景，打造一系列工匠級的露營產品，整體以黑、白、灰為主色調，力求以最少的材料達到最好的功能性，品牌最受人喜愛的經典暢銷款包括NORM中型帳篷以及露營椅、焚火架、RICE COOKER炊飯便當等多款露營周邊配件小物。

NEIGHBORHOOD

在露營品牌中看到NEIGHBORHOOD不用太驚訝，這個來自日本的頂級潮牌，主理人瀧澤伸介（Shinsuke Takizawa）時常將自身的興趣與品牌相結合，近年在Outdoor圈也非常活躍，連續多年與韓國戶外品牌Helinox合作推出露營系列周邊，其中E-HANGER 6人帳篷，更是經典的豪華之作，潮流露營人必須關注。

Snow peak

以一片米字小雪花作為Logo標誌的Snow peak，在1958年由熱愛登山活動的山井幸雄創立，在許多喜愛露營的戶外控心中有著「露營界LV」的美稱，除了推出露營活動裝備之外，能夠在露營時來一杯香濃咖啡或熱茶的簡易沖泡器具也非常搶手。

THE NORTH FACE

無論你喜不喜歡戶外運動，近年與GUCCI推出兩次強勢聯名的THE NORTH FACE可以說是大家耳熟能詳的戶外品牌之一，品牌更是在2020年春夏推出露營裝備支線，除了帳篷、保冰箱、露營椅等周邊炊具之外，也推出可以互相搭配的服裝系列。

CHUMS

來自美國的戶外休閒露營品牌CHUMS一直都以活潑繽紛的風格見長，在今年夏天搭上「多巴胺」熱潮，推出許多鮮豔繽紛商品，包括被蓋上就附有杯架的冰桶與可以隨意推疊輕便收納箱，都很適合露營時使用！

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