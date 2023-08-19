fb ig video ETtoday search mobile

戶外控必收！5個質感露營品牌　美式繽紛的CHUMS、潮牌6人帳是豪華之作

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

如果你是本來就熱愛戶外露營活動，或是剛接觸露營準備入坑的朋友，有質感的裝備不能少，編輯精選了5個來自日本及美國的露營用具品牌，Outdoor裝備組絕不能錯過！

6個質感露營品牌推薦

Muraco

成立於2016年，有著純正日本血統的簡約系露營品牌muraco，創辦人森玲音（もり・れおん）運用家族擁有的世界級精密金屬加工廠背景，打造一系列工匠級的露營產品，整體以黑、白、灰為主色調，力求以最少的材料達到最好的功能性，品牌最受人喜愛的經典暢銷款包括NORM中型帳篷以及露營椅、焚火架、RICE COOKER炊飯便當等多款露營周邊配件小物。

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

NEIGHBORHOOD

在露營品牌中看到NEIGHBORHOOD不用太驚訝，這個來自日本的頂級潮牌，主理人瀧澤伸介（Shinsuke Takizawa）時常將自身的興趣與品牌相結合，近年在Outdoor圈也非常活躍，連續多年與韓國戶外品牌Helinox合作推出露營系列周邊，其中E-HANGER 6人帳篷，更是經典的豪華之作，潮流露營人必須關注。

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

Snow peak

以一片米字小雪花作為Logo標誌的Snow peak，在1958年由熱愛登山活動的山井幸雄創立，在許多喜愛露營的戶外控心中有著「露營界LV」的美稱，除了推出露營活動裝備之外，能夠在露營時來一杯香濃咖啡或熱茶的簡易沖泡器具也非常搶手。

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

THE NORTH FACE

無論你喜不喜歡戶外運動，近年與GUCCI推出兩次強勢聯名的THE NORTH FACE可以說是大家耳熟能詳的戶外品牌之一，品牌更是在2020年春夏推出露營裝備支線，除了帳篷、保冰箱、露營椅等周邊炊具之外，也推出可以互相搭配的服裝系列。

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

CHUMS

來自美國的戶外休閒露營品牌CHUMS一直都以活潑繽紛的風格見長，在今年夏天搭上「多巴胺」熱潮，推出許多鮮豔繽紛商品，包括被蓋上就附有杯架的冰桶與可以隨意推疊輕便收納箱，都很適合露營時使用！

編輯精選5個質感露營品牌推薦！美式繽紛的Chums、日系Muraco、Snow Peak戶外控必收！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

梅雨季穿搭必備！Barbour 油布帽、防水外套、雨鞋...單品盤點

●韓韶禧紋身貼紙貼上癮！編輯推薦5個紋身貼紙品牌，彩色蝴蝶、花草植物…唯美又時髦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 戶外活動, 露營, Chums, Snow Peak, THE NORTH FACE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到蝴蝶還是人臉？　神準心理測驗分析你的內外在差別

第一眼看到蝴蝶還是人臉？　神準心理測驗分析你的內外在差別

宮崎駿《蒼鷺與少年》台灣10／6上映　最新14張劇照釋出不藏了

宮崎駿《蒼鷺與少年》台灣10／6上映　最新14張劇照釋出不藏了

小心越減越肥！營養師教「6種肥胖類型」對應瘦身法＋飲食推薦

小心越減越肥！營養師教「6種肥胖類型」對應瘦身法＋飲食推薦

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物 CASETiFY《鏈鋸人》聯名系列即將開賣！波奇塔3D保護殼太可愛必搶 新光三越Diamond Towers傳9月東區登場！一半店櫃為全台獨家 2023最強抗老乳霜！嬌蘭蜂蜜黑白霜、Kiehl’s無油果凍霜還能收毛孔 台北101鐘錶大賞祭出世界唯一作品　配最高享9%回饋太誘人 天生就有曖昧體質的三大星座女！TOP 1簡直人間發電機，舉手投足都滿滿魅力 林俊傑喝咖啡亮300萬　卡地亞經典錶與手環戴好帶滿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面