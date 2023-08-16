「最會偽裝自己」星座Top 3！　第一名反差超大，隱藏情緒騙過所有人

▲最擅長偽裝自己星座Top 3。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

每個人都有自己的秘密，但是有些人已經把偽裝當成本能了，隱藏住真實性格，甚至還展現出完全不符合自己的一面給外人看，以下就公開「最擅長偽裝自己星座Top 3 」，很難看出真面目！

Top 3 雙子座

雙子座以靈活性、社交能力和好奇心成為個性上的特點，這使得雙子可以輕鬆地切換角色，藉此從容適應不同的社交場合，所以雙子座非常可能會偽裝自己，讓自己看起來好像非常冷靜、深思熟慮，給外人留下鮮明的印象後，他們的偽裝也就大功告成了。

Top 2 天秤座

天秤座的人非常在意面子，同時也渴望每一段關係都是和諧發展的，所以盡可能會隱藏自己內心中的不悅，哪怕再不開心，外界也很難看出他們的真實情感，天秤座只會努力把自己偽裝成更加堅定、不受情緒影響的人，也會讓自己在人際關係中扮演調停者的角色，好像每時每刻都是完美狀態，能接住一切負能量。

Top 1 天蠍座

天蠍座敏銳且富有魅力，然而，他們也可以選擇隱藏自己的真實意圖和情感，都是為了能夠保護自己。可能會偽裝成表面冷漠、淡定的人，而不展現內心的強烈情感和慾望，戴上面具，裝作對一切都不在乎，天蠍已經習慣了偽裝這件事，所以搞到後來自己真正需要什麼都不清楚了。