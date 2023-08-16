金世正《The Door》演唱會有台北場　8款高討論度「髮型+髮色」先掌握

文／美人圈

近期憑藉《驅魔麵館2》討論度狂飆的金世正日前驚喜宣布舉辦《The Door》巡迴演唱會，且其中一場還插旗台北站，消息一出立刻掀起暴動！值得一提的是，不少粉絲會為了演唱會而換上同款髮型或髮色吸引心儀愛豆的注意，而金世正作為公認的髮型教科書，今番編輯也搶在演唱會前整理出她討論度極高的8款「髮型+髮色」，女孩們務必搶先學起來，保證成為目光焦點。

▲金世正《The Door》巡迴演唱會將於10月15日插旗台北！（圖／FB@金世正台灣、IG@clean_0828）

金世正髮型推薦

1.HUG PERM C字捲髮

帶有隨興氛圍的HUG PERM捲髮是金世正出鏡率很高的髮型之一，層次剪髮搭配C字捲度線條，髮根的蓬鬆感看起來輕盈減齡，同時也可以修飾稀疏髮量，搭配外翻S型瀏海縮短臉長，瞬間提升五官立體感。

▲金世正的髮型範本。（圖／IG@clean_0828，下同）

2.掛耳短髮

金世正在《今日的網漫》中齊平內彎的掛耳短髮髮型也是很多女孩爭相模仿的款式！長度剪至下巴位置的掛耳短髮不僅十分修飾臉型，像金世正一樣稍微在髮尾處燙出一點內彎捲度並搭配空氣瀏海就超級顯嫩，且這款髮型不論是頭髮雙邊塞耳後，又或者單邊塞耳後都能營造出不同氛圍，清純又自帶初戀感，男生看了都心動。

3.雙馬尾麻花辮

許多韓星都指定的雙馬尾麻花辮同樣是金世正最愛！當甜美外翻瀏海搭配蓬鬆凌亂的麻花辮，整個人瞬間多了一絲小個性，且細長辮子還具延伸感，視覺上非常顯臉小。女孩們也可以適時搭配蝴蝶結、髮夾、緞帶裝飾，直接搭上時下最夯Y2K風，洋溢滿滿青春少女氣息。

4.雙丸子頭

論誰看都會忍不住直呼：「卡哇伊！」的春麗雙丸子頭深受女團喜愛，而這款造型看似簡單好上手，但它的一大精髓便是隨性、蓬鬆，並且要將丸子頭綁好固定後再調整或拉有一點抽絲感，再搭配一點胎毛瀏海就很復古迷人。

5.高馬尾

職場好感度前三名的髮型絕對有金世正這款高馬尾髮型！綁在頭頂的高馬尾其實藏有很多細節眉角，建議可以將兩條橡皮筋互相圈繞後、向外拉，組成一個比較堅固有彈性的髮圈就可以外出一整天都維持馬尾牢固有型。當然，保持頭頂的蓬鬆度也十分重要，綁太緊可是會看起來很老氣、拘謹的！

金世正髮色推薦

1、質感藍黑色

近期偷偷換上嶄新質感藍黑髮色的金世正果然令人眼睛一亮，這種帶有光澤感的低調髮色不但不挑膚色都能駕馭，就連褪色過程都毋須擔心，從一開始藍青色，到最後掉色偏黑棕都很好看，想換新髮色的姐妹真的可以大膽嘗試。

2、夏日摩卡棕

想要找夏日顯白髮色的女孩一定要把這款摩卡棕收藏起來！摩卡棕色不僅很襯亞洲人的膚色，黑髮也能直接染不用漂髮。摩卡棕色完美在深髮和淺髮間取得平衡，且不會給人厚重的感覺，一整個飄散出滿滿高級氛圍。

3、歐美白金線條染

近幾年韓妞們都在風靡的線條染金世正也跟上了！這種略帶混血感的輕歐美挑染不但不會給人太過張揚的感覺，細膩的線條與底色茶色或棕色形成對比，讓整體髮型更具個性活力，且同樣不挑膚色或臉型都能大膽嘗試，上班族、學生黨必須Get。

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