fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕2023上半年營收2323億台幣！亞洲市場強大　服裝配件賣超好

>

▲愛馬仕2023上半年財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES iG）

▲愛馬仕橘盒總和夢幻逸品劃上等號。（圖／翻攝HERMES IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

HERMES（愛馬仕）的熱門程度不用多說，2023年上半年財報公布，集團合併營收達66.98億歐元（約2323億元台幣），依固定匯率計算，較去年同期成長25%，淨利合計22.26億歐元（約772億元台幣），年成長達36%，再次證明了大家有多喜愛這個至今有186年歷史的品牌。

截至2023年6月底，愛馬仕在全球各區域的營收成長幅度均超過20%，觀光旅遊重啟，也讓各地門市與免稅店的業績攀升，其中亞洲地區去年仍受疫情影響，第二季基期較低，因此今年成長表現更為突出，日本以外的亞洲地區年成長達28%，日本市場年成長率則為26%，包括北京王府半島酒店專賣店、福岡博多阪急專賣店等多個店點相繼改裝開幕，也顯見後疫情時代對消費市場的信心。

▲愛馬仕2023上半年財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES iG）

▲2023秋冬愛馬仕女裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2023上半年財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES iG）

▲愛馬仕的包包總是大熱門。（圖／品牌提供）

愛馬仕品項眾多，2023上半年銷售表現最強勁的為服裝與配件部門，年成長達35%，無論服裝、鞋履等都熱銷，其次為包括珠寶、家居在內的其他業務，年成長率32%，腕錶部門成長為24%，絲巾與紡織部門緊追在後，年成長22%，涵蓋手袋、小皮件等在內的皮件與馬具部門年成長21%，一包難求時有所聞，而被視為入門愛馬仕最佳選擇的香水與美妝部門，則有10%的成長，今年秋季將推出眼妝系列，讓旗下的美妝大軍更茁壯。

▲愛馬仕2023上半年財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES iG）

▲愛馬仕近期推出第7篇章高級珠寶「光影遊戲」。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2023上半年財報。（圖／品牌提供、翻攝HERMES iG）

▲愛馬仕美妝系列相當受到歡迎。（圖／翻攝HERMES IG）

精品市場熱絡，除了剛公布財報的愛馬仕，日前法國精品龍頭LVMH集團上半年財報也顯示，營收成長達15%，總計422.4億歐元（約1兆4653億元台幣），淨利年成長更達到30%，為184.8億歐元（約6410億元台幣），LVMH集團擁有時裝、珠寶鐘錶、化妝品、酒類品牌，包括LOUIS VUITTON、DIOR、CELINE、LOEWE、BVLIGARI、TIFFANY&Co.、Moët&Chandon都在內，勢力龐大。

►Coach母公司以2723億台幣買下Michael Kors、Versace

►林俊傑喝咖啡亮300萬元　卡地亞經典錶與手環戴好帶滿

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 財報, 2023上半年財報

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞

爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞

日無印良品防水肩背包成「MM6平替款」！　超極簡設計700元有找

日無印良品防水肩背包成「MM6平替款」！　超極簡設計700元有找

7個你該換工作的徵兆　「寧早勿遲」別再虛擲人生光陰

7個你該換工作的徵兆　「寧早勿遲」別再虛擲人生光陰

吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫 周一喝咖啡！星巴克8／14限時買一送一　路易莎全飲品第二杯半價 8月戀愛運最強三大星座！TOP 1桃花從不間斷，將有機會遇到真愛 安格斯12星座一周運勢8／14－8／20　牡羊迎來大翻盤、射手小確幸滿載 蓋兒加朵保守泳裝藏不住火辣曲線　新片戴智能錶出生入死 超準！第一眼看到糖果還是積木？秒測情緒是否容易失控 唐吉訶德南港店「3大獨家亮點」連日本都沒有　8／22開幕逛起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面