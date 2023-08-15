愛馬仕2023上半年營收2323億台幣！亞洲市場強大　服裝配件賣超好

▲愛馬仕橘盒總和夢幻逸品劃上等號。（圖／翻攝HERMES IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

HERMES（愛馬仕）的熱門程度不用多說，2023年上半年財報公布，集團合併營收達66.98億歐元（約2323億元台幣），依固定匯率計算，較去年同期成長25%，淨利合計22.26億歐元（約772億元台幣），年成長達36%，再次證明了大家有多喜愛這個至今有186年歷史的品牌。

截至2023年6月底，愛馬仕在全球各區域的營收成長幅度均超過20%，觀光旅遊重啟，也讓各地門市與免稅店的業績攀升，其中亞洲地區去年仍受疫情影響，第二季基期較低，因此今年成長表現更為突出，日本以外的亞洲地區年成長達28%，日本市場年成長率則為26%，包括北京王府半島酒店專賣店、福岡博多阪急專賣店等多個店點相繼改裝開幕，也顯見後疫情時代對消費市場的信心。

▲2023秋冬愛馬仕女裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕的包包總是大熱門。（圖／品牌提供）

愛馬仕品項眾多，2023上半年銷售表現最強勁的為服裝與配件部門，年成長達35%，無論服裝、鞋履等都熱銷，其次為包括珠寶、家居在內的其他業務，年成長率32%，腕錶部門成長為24%，絲巾與紡織部門緊追在後，年成長22%，涵蓋手袋、小皮件等在內的皮件與馬具部門年成長21%，一包難求時有所聞，而被視為入門愛馬仕最佳選擇的香水與美妝部門，則有10%的成長，今年秋季將推出眼妝系列，讓旗下的美妝大軍更茁壯。

▲愛馬仕近期推出第7篇章高級珠寶「光影遊戲」。（圖／品牌提供）





▲愛馬仕美妝系列相當受到歡迎。（圖／翻攝HERMES IG）

精品市場熱絡，除了剛公布財報的愛馬仕，日前法國精品龍頭LVMH集團上半年財報也顯示，營收成長達15%，總計422.4億歐元（約1兆4653億元台幣），淨利年成長更達到30%，為184.8億歐元（約6410億元台幣），LVMH集團擁有時裝、珠寶鐘錶、化妝品、酒類品牌，包括LOUIS VUITTON、DIOR、CELINE、LOEWE、BVLIGARI、TIFFANY&Co.、Moët&Chandon都在內，勢力龐大。