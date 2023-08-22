調香師「疊香、揉香」技巧公開　不同部位1方法噴出高級感

文／美人圈

現代人用香、穿香早就成為習慣，你可能會單獨使用一款香水、或是每天根據喜好換好幾瓶，更高階的甚至會混合2款香水做揉香、疊香使用，但是怎麼揉香、疊香才可以讓香氣更加平衡且不突兀呢？今天一起看看調香師疊香揉香技巧，變化出更多香氣層次、不易撞香，快一起往下看看吧！





疊香技巧1：香調是什麼？看懂香水輪很重要

疊香揉香前，先認識香調很重要！下圖是全世界公認的香調輪，以花香調、清新調、東方調和木質調等四大主香調為主，再以濃淡差異與成分比例細分成14種香氣。

▲香調輪。（圖／dolma perfumes）

花香調：花香、柔和花香、東方花香

常見香材有茉莉、玫瑰、小蒼蘭、梔子花、晚香玉、鈴蘭、木蘭花、含羞草等。

東方調：柔和東方、東方香（琥珀香）、東方木質

東方調常使用辛香料，像是麝香、焚香與樹脂，普遍聞起來溫暖、豐厚，也細分出香味較清新的迷你東方調、東方花香調、美食調等。

木質調：木質香、苔蘚木質、乾燥木質、馥奇調

包括檀香、雪松、沉香、癒創木等都是常見香材，也很常使用廣藿香或岩蘭草，具濃厚的泥土與木質氣息。

清新調：果香調、綠香調、水生調、柑橘調

常見香材有檸檬、香檬、柳橙、葡萄柚、佛手柑及橘子。還可以細分為：海洋香調、草本綠意香調、柑橘調、果香調等。

疊香技巧2：調香師不出錯「疊香法則」傳授

疊香法則

1：放大疊香

放大疊香推薦：果香調+綠香調or花香調

第一個疊香法則就是放大，首先，先以想要進行疊香的這款香水「主香調」為主，假設想要以一款果香調香水進行疊香，那麼可以擴大同性質的香氣，在香調輪中往左右兩側找、也就是選擇一款「綠香調」或「花香調」香水做搭配。這兩款香調都可以放大主香果香調的清新感，也會更加柔和。

▲放大疊香。（圖／IG@sw19_official）

2：對比疊香

對比疊香推薦：果香調+木質香

除了放大疊香之外，另一個法則就是對比，一樣以主香果香調為例，想要對比疊香的話，就要看香調輪對面，也就是選擇「木質香」進行疊香。這樣的方式不僅不突兀、還可以讓原本的果香香氣更加有層次。

▲對比疊香讓香氣更有層次。（圖／IG@pesade_official）

疊香技巧3：要在什麼部位疊香？疊香正確方式

1：同部位疊香

疊香的話要怎麼做？首先最簡單的，你可以將兩款香水噴在同個部位，像是手腕內側，噴的時候注意先噴味道較重的、再噴味道較輕盈的，噴完後輕輕沾染另一隻手手腕、再沾染耳後及其他部位，這樣疊香效果更好。

▲同部位疊香，先噴味道較重的、再噴味道較輕盈的。（圖／IG@sw19_official）

2：不同部位疊香

另一種方式就是噴在不同部位，像是一款噴左手、另一款噴右手，也可以一款噴在手腕內側、另一款則噴在耳後或胸前，甚至是衣襬都很推薦，這樣的方式隨著走路動作時自然混合香氣，兩種香氣會交互顯現，若有似無的混香更加細緻。

▲不同部位疊香的自然混合香氣，香氣更加細緻。（圖／IG@sw19_official）

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