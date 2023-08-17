韓韶禧機場影片太美百萬人都在看！「好比例美腿」養成方法公開

文／美人圈

韓韶禧太美！短短一分鐘的機場影片，4周內突破200萬觀看！身穿工裝感的黑色洋裝、搭配黑色中筒靴，更凸現出韓韶禧的白皙肌膚，一路親切與粉絲互動，甚至被逗樂到大笑，超級圈粉。

▲韓韶禧。（圖／IG@moodforsohee）

韓韶禧最新機場影片破200萬觀看

韓韶禧這支美出天際的機場影片，是由南韓知名YouTube頻道「비몽(BIMONG)」上傳，該頻道擁有201萬訂閱人數，時常上傳各種藝人的直拍。韓韶禧先前為出席海外活動現身韓國仁川機場，不僅親切與粉絲互動，飄逸長髮、纖細身材、精緻臉蛋與白皙肌膚的超狂比例，被大讚是「人間芭比」。

韓韶禧的盛世美顏在韓劇《夫妻的世界》被看見，甚至被譽為「最美小三」。雖然天生基因中樂透，但韓韶禧對於保養、維持體態也很努力，且都是「簡單、但人們很容易放棄」的方法。

▲韓韶禧的盛世美顏。（圖／IG@xeesoxee，下同）

尤其此次影片與韓韶禧自己公開的日常穿搭當中，雖穿著最容易使身材比例變差的黑色中筒靴，依然不難看出韓韶禧的「腿部比例」極佳，一起來看她怎麼做到的！

韓韶禧美腿養成方法

1：睡前不滑手機，做伸展運動

韓韶禧曾分享自己睡前將時間拿來做瑜伽等伸展運動，放鬆僵硬的肌肉線條，還有助放鬆身心、更好入睡，提升睡眠品質。此外，韓韶禧進一步分享自己有健身習慣，每次運動之後，都一定會拉筋，能幫助肌肉「不結球、能拉長」。

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2：用美容油按摩雙腿

除了規律的運動、運動後一定要拉筋外！韓韶禧也會在這個時候使用美容油按摩腿部，潤膚之餘還能放鬆腿部、避免肌肉線條結塊。

3：戒掉翹腳

韓韶禧的身材管理非常全面，從健身運動到皮拉提斯、瑜伽都有，為的就是很好的維持體態。但只有這些還不夠，韓韶禧也從日常習慣調整，其一就是「戒掉翹腳」的壞習慣，避免因姿勢不良，進而使下半身變得浮腫，甚至體態歪掉。

上述說到韓韶禧不僅靠拉筋、健身來維持體態，更從「日常習慣」著手，大多都是「人人都知道、但都做不到」的好習慣，一起來看！

韓韶禧美貌養成好習慣

1：吃東西一口要咀嚼至少50下

韓韶禧曾在IG吃播與粉絲互動，粉絲發現她每一口幾乎都咀嚼超過50下，更開玩笑：「看韓韶禧吃飯不但讓人食慾大減，她吃一口食物的時間，其他人已經能吃一碗飯。」事實上，細嚼慢嚥的進食方式更有助身材的維持，能讓人更容易有飽足感，避免攝取過多的份量。

2：睡前不滑手機，讓自己「好好睡覺」

韓韶禧很在意「睡眠品質」。曾在受訪時表示自己睡前沒有滑手機的習慣，除了會影響睡眠品質，更進一步說明手機的藍光也會傷害肌膚、加速老化，所以她非常堅持睡前不滑手機。

3：大多吃原型食物，偶爾吃垃圾食物

韓韶禧曾在受訪時談到，自己是靠飲食控制來維持體態，平常多以雞胸肉、蛋白質與蔬菜等「原型食物」當作正餐，但會「適時放過自己」韓韶禧就分享在需要特別維持身材的時期也偷吃過泡麵，偶爾放縱一下是沒關係的。

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