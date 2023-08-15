夏季肌膚容易出油脫妝？超強太空微粒150倍吸油，直接變「油膩絕緣體」

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

炎炎夏日，肌膚容易曬黑曬老，甚至因為出油旺盛激發痘痘、粉刺，以下就盤點多款夏日需要的小物，可以幫助調理出更好的膚質狀態。

＃理膚寶水 安得利控油防曬液，50ml、售價850元

繼超強單品安得利清爽極效夏卡防曬液之後，品牌再度推出全新的控油款，跟另一支最大的不同就在於添加太空科技微粒，可以吸附比自己要重150倍的油脂，對於經常容易在外面奔波的人，不想練部肌膚出現油光或是脫妝問題，特別適合這一款單品，單擦或是上妝打底都很好用，當然阻絕長短波紫外線、不黏膩早就是基本標配。

＃專科 超微米毛孔淨化潔顏乳，100g、售價165元

專科洗顏系列以平價、潔淨的感受，洗完之後不滑膩，受到很多年輕人喜愛，這次更推出全新的毛孔淨化潔顏乳，加入日本柚子精華搭配12種保養精華成分，洗臉瞬間也能呵護肌膚，避免更多的傷害，連源少年們都愛上這種洗淨感受，立刻大呼「膚質好光滑、上妝夠服貼」。

＃貝膚黛瑪 舒益淨沐浴露，1L、售價799元

「卸妝水始祖」貝膚黛瑪總是將敏感肌擺放在初衷，開發出全新的舒益淨沐浴露，裡面添加高純度維他命B3、就是菸鹼醯胺，可以幫助穩定肌膚狀況，同時搭配肌膚仿生修護專利，能避免洗澡過度清潔，尤其是痘痘部分的油水平衡更為重要，以打造細緻透亮膚況。

【延伸推薦】

＃sisley X Call It By Your Name 夏日限定手袋

源於法國的sisley這次與手工精品品牌Call It By Your Name跨界合作，推出超級繽紛、具有風格的限定手袋，拿來當作手拎包或是化妝包都有夠可愛，當然放進頂級的抗皺活膚防曬精華絕對必備，清爽絲滑的質地，一抹立刻在肌膚被吸收，打造健康細緻的彈潤肌膚。