夏季肌膚容易出油脫妝？超強太空微粒150倍吸油，直接變「油膩絕緣體」

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

炎炎夏日,肌膚容易曬黑曬老,甚至因為出油旺盛激發痘痘、粉刺,以下就盤點多款夏日需要的小物,可以幫助調理出更好的膚質狀態。

#理膚寶水 安得利控油防曬液,50ml、售價850元

繼超強單品安得利清爽極效夏卡防曬液之後,品牌再度推出全新的控油款,跟另一支最大的不同就在於添加太空科技微粒,可以吸附比自己要重150倍的油脂,對於經常容易在外面奔波的人,不想練部肌膚出現油光或是脫妝問題,特別適合這一款單品,單擦或是上妝打底都很好用,當然阻絕長短波紫外線、不黏膩早就是基本標配。

#專科 超微米毛孔淨化潔顏乳,100g、售價165元

專科洗顏系列以平價、潔淨的感受,洗完之後不滑膩,受到很多年輕人喜愛,這次更推出全新的毛孔淨化潔顏乳,加入日本柚子精華搭配12種保養精華成分,洗臉瞬間也能呵護肌膚,避免更多的傷害,連源少年們都愛上這種洗淨感受,立刻大呼「膚質好光滑、上妝夠服貼」。

#貝膚黛瑪 舒益淨沐浴露,1L、售價799元

「卸妝水始祖」貝膚黛瑪總是將敏感肌擺放在初衷,開發出全新的舒益淨沐浴露,裡面添加高純度維他命B3、就是菸鹼醯胺,可以幫助穩定肌膚狀況,同時搭配肌膚仿生修護專利,能避免洗澡過度清潔,尤其是痘痘部分的油水平衡更為重要,以打造細緻透亮膚況。

【延伸推薦】

#sisley X Call It By Your Name 夏日限定手袋

源於法國的sisley這次與手工精品品牌Call It By Your Name跨界合作,推出超級繽紛、具有風格的限定手袋,拿來當作手拎包或是化妝包都有夠可愛,當然放進頂級的抗皺活膚防曬精華絕對必備,清爽絲滑的質地,一抹立刻在肌膚被吸收,打造健康細緻的彈潤肌膚。