《驅魔麵館2》金世正私服穿搭技巧公開！初次約會好感度激增

文／美人圈

改編自同名網路漫畫的《驅魔麵館》日前終於迎來第二季，除了新加盟陣容超搶鏡外，當中飾演麵館服務員「都哈娜」的金世正作為驅魔幫不可或缺的成員自然也成粉絲關注焦點！值得一提的是，金世正私下穿搭精彩程度絲毫不差，甜而不膩又帶點微性感的風格，是不少男生公認的女神代表。今番編輯也整理出金世正的私服穿搭技巧，想要初次約會就攻略心儀對象的心，以下Tips必須筆記。

▲金世正在《驅魔麵館》第二季飾演麵館服務員「都哈娜」。（圖／IG@tvn_drama、@clean_0828）

▲金世正教科書級的私服穿搭是不少甜妹的約會穿衣模板！（圖／IG@clean_0828，下同）

《驅魔麵館2》金世正私服穿搭技巧

1：成套套裝不NG

「成套套裝」對於穿搭初學者或懶女孩特別友好，不僅省去站在衣櫃前思考的時間，還不用怕用力過猛造成搭配失誤。金世正私下就很喜歡挑選格紋圖騰的套裝，馬可龍配色溫柔又顯嫩，加上大面積圖騰可以轉移視覺焦點達到顯瘦修飾作用，減齡造型男生第一次約會看到都會心動！

2：短版上衣凸顯好比例

比起過度裸露，男生更喜歡露得剛剛好！建議可以學金世正以「短版上衣」搭配高腰褲，微微露出那一節纖細小蠻腰不但性感得恰到好處，還會拉長下身比例，給人大長腿的既視感，看看金世正164公分直接撐出170公分的氣勢，顯高超有感。

3：萬能襯衫超百搭

上下班、約會都能穿的「萬能襯衫」絕對是女孩衣櫃必備款，就連金世正也不例外！若是覺得單穿過於拘謹，不妨像金世正一樣將襯衫下擺紮進去丹寧褲凸顯腰部線條，或是綁個小結提高腰線展露身材都可以更顯造型層次感。當然，直接入手短版襯衫也有同樣顯瘦的功效，整個人還自帶青春少女氣息，回頭率超高。

4：飾品增添小亮點

不難發現金世正私服多為基本款單品，好比T恤、針織衫、小背心等，為了讓造型更出彩，她會適時利用小飾品如：耳環做點綴加分！由於金世正臉型屬於長圓臉，因此特別適合配戴「細墜飾耳環」，既能修飾高顴骨，還可以拉長臉部營造出小V臉。

5：V領、大U領修飾胸型

雖然平時金世正私服多包緊緊，但卻藏不住她姣好的魔鬼身材，尤其是傲人的胸部！金世正上胸較為豐滿，因此在挑選衣服時，她會選擇V領、大U領口的款式，不但可以減少視覺上的臃腫感，還能直接展示纖細頸部和鎖骨線條，有助於修飾胸型。

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