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如肌膚罩上雪紡紗般細膩！「底妝天花板」又出粉餅，超生火妝效讓人破產

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

台灣天氣普遍潮濕悶熱，夏天不定妝簡直一出門就原地融化，浮粉脫妝如潮水般湧來，以下就盤點多款厲害的定妝單品，想要擁有持久妝容，妝容最後的散粉是吸油關鍵。

＃嬌蘭 24K純金持妝無瑕輕潤粉餅，售價3700元

▲嬌蘭,COVERMARK,ARMANI,粉餅,彩妝,蜜粉,。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭,COVERMARK,ARMANI,粉餅,彩妝,蜜粉,。（圖／品牌提供）

嬌蘭24K底妝系列，可以說是「粉底天花板」，不僅奶油肌感的妝效，從以前就非常受到粉絲喜愛，去年更是全方位升級成兩種妝效、膚況、季節可以選擇，整個規格達到頂標，最近再度推出輕潤粉餅，具有遮瑕度的膚色粉體，可以幫助加強遮蓋瑕疵，但卻不會有厚重的感覺，想要直接防曬用完上妝，也可以粉底液之後使用，算是一款全方位的單品。

＃COVERMARK 鏡次元極光粉餅，售價1850元

▲嬌蘭,COVERMARK,ARMANI,粉餅,彩妝,蜜粉,。（圖／品牌提供）

COVERMARK超強的控油力，早就是美妝版上面熱推底妝霸主，最近更是把「液態粉餅」概念再次升級，進化出更厲害的極光粉餅，細緻粉質可以讓肌膚看上去宛如沒有上粉，透露出自然光澤的同時，又展現極致吸附油脂的高效能，高含量的珍珠粉末，可以打造澎潤般的肌膚妝效，立刻有減齡之感。

＃ARMANI 超持妝絲絨控油蜜粉餅，售價2700元

▲嬌蘭,COVERMARK,ARMANI,粉餅,彩妝,蜜粉,。（圖／品牌提供）

將高級訂製服概念延伸到彩妝系列的ARMANI，在夏季推出的蜜粉餅，總共有透明、膚色兩款，裡面含有超時控油科技，利用珍珠岩配方幫助肌膚控油，達到完美持妝的效果，細膩粉體上妝之後呈現出宛如雪紡紗罩上肌膚的妝感，些微粉霧但卻不會過於假面，輕鬆打造清爽感妝容效果。

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關鍵字：

嬌蘭, COVERMARK, ARMANI, 粉餅, 彩妝, 蜜粉

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