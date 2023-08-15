林柏宏鬼月防身招「帶狗出門」　真心希望愛犬「雷達沒開」

▲林柏宏今以浪琴表品牌之友身分，為浪琴表台中大遠百名品店揭幕。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台中報導

浪琴表（Longines）台中大遠百名品店今嶄新開幕，邀品牌之友林柏宏剪綵，並示範全球首發的HydroConquest 深海征服者系列兩地時區腕錶，他透露最欣賞品牌優雅中又帶有冒險精神，自認仍朝這條路努力中，希望能隨著年紀增長學習優雅完成每件事，而他從小就具冒險魂，最想挑戰「朝聖之路」，不過身邊朋友都覺得太辛苦尚未能成行，他想挑戰「感受一個人的狀態」。

▲浪琴表HydroConquest 深海征服者系列兩地時區腕錶藍色面盤不鏽鋼鍊款，89,900元。





▲浪琴表HydroConquest 深海征服者系列兩地時區腕錶綠色面盤不鏽鋼鍊帶款，89,900元。



近日讓林柏宏最開心的事是他與許光漢、王淨主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在Netflix上架，獲得國外網友的好評，日本還為此延長播映檔期，被問及16日農曆七月鬼門開，他是否有保平安妙招？他笑著說：「帶著我的狗，如果牠到處亂看我就往前走，但我還是希望牠的雷達沒有開啟。」

▲浪琴表 HydroConquest 深海征服者系列兩地時區腕錶棕色面盤米色NATO錶帶款，86,400元。

今林柏宏所戴的錶款為浪琴HydroConquest 深海征服者系列兩地時區腕錶，裝載品牌獨家具高抗磁且動力儲存達72小時的GMT功能L844.5自動上鍊機芯，而外型也優化，錶耳與護橋經過重新打造，戴起來更為貼合手腕，共有綠色、棕色、黑色與藍色陽光放射紋面盤款式可供選擇，當中不鏽鋼鍊帶款均配有快調設計的新錶扣，另有與面盤色調相呼應的NATO錶帶或橡膠錶帶款式。

▲康斯登推出18K玫瑰金Highlife Worldtimer Manudacture台灣特別版腕錶，880,000元。（圖／康斯登提供，以下同）





▲康斯登Highlife Worldtimer Manudacture台灣特別版腕錶綠面款式，880,000元。



康斯登（FREDERIQUE CONSTANT）則為台灣推出藍面與綠面各限量10只的Highlife Worldtimer Manufacture世界時區腕錶台灣特別版，以直觀與便利設計吸錶迷，面盤最外圈是全球24時區的代表城市名稱，搭配內側24小時轉動一圈的具備日夜顯示的時區數字環，亮點正是過往城市圈的香港改為台北，並以不同顏色標註，同時點綴立體金質台灣圖騰，相當吸睛。