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營養師揭「容易放臭屁」4種人！減少放屁8秘訣：青花菜也要少吃

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▲▼營養師揭「容易放臭屁」的4種人 。（圖／達志示意圖）

▲營養師建議，想改善放屁情況要避開容易產氣的食物。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

明明沒特別吃地瓜，但總是容易放屁，還很臭？雖然放屁是人體的正常生理反應，但經常放屁或是屁味很臭，容易讓人感到尷尬、困擾。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出有4種人容易有屁味比較臭的情況，他也進一步分享能幫助減少產氣、改善放屁的8個秘訣，除了要少吃地瓜，青花菜、豆製品等大家印象中的健康食物也要避免，原因為何，快來了解一下。

▲▼營養師揭「容易放臭屁」的4種人 。（圖／達志示意圖）

蕭瑋霖首先指出，常見放屁比較臭的有以下4種人。

＃愛吃油炸物的人
油炸食品的脂肪含量較高，而油脂在腸道中滯留的時間比較長，過度加熱的油會氧化產生不飽和醛，而造成臭味。

＃愛吃特殊食材的人
像是蒜頭、青蔥、洋蔥等這些食材中，可能含有烯丙基二硫的物質，在體內會轉化為甲基烯丙基硫醚，進而造成臭味生成。

＃常健身的人
有在健身的人通常吃比較多的蛋白質，而蛋白質在體內分解成胺基酸後，可能因為腸道中細菌作用，轉變為吲哚及糞臭素，導致臭味產生。

＃長時間便秘的人
可能因為腸道中細菌的影響，使糞便中未消化完全的營養素再次發酵產生氣體，形成臭味。

▲▼營養師揭「容易放臭屁」的4種人 。（圖／達志示意圖）

想要減少放屁、改善產氣情況，可以從以下8個飲食習慣上做調整，尤其要減少易產氣食物的攝取。

＃減少攝取豆製品
豆製品中含有寡醣，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。

＃細嚼慢嚥
飲食時細嚼慢嚥能幫助減少吞入的氣體量，或是吃飯時別說話也是一個方法。

＃少喝碳酸飲料
這類型飲料含有氣體，雖然大多會藉由打嗝排出，還是會有少量氣體進入體內，若腸道脹氣還是建議盡量避免。

▲▼營養師揭「容易放臭屁」的4種人 。（圖／達志示意圖）

＃減少食用地瓜
地瓜與豆製品一樣富含寡醣，無法被消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。

＃少吃油炸食物
油炸物在腸道停留時間較久，除了容易造成消化不良，也容易產氣。

＃減少十字花科蔬菜
像是高麗菜、青花菜、青江菜等十字花科蔬菜，雖然被稱為抗癌聖品，但因含有硫化物及多醣，如果有脹氣情形發生，建議先避免食用這類蔬菜；但如果平常吃都沒事，就不用刻意避免，多吃蔬菜是好的。

▲▼營養師揭「容易放臭屁」的4種人 。（圖／達志示意圖）

＃減少精製糖食物
糖也是細菌容易利用的原料，減少吃甜食除了能幫助減脂，也能減少放屁產生。

＃減少乳製品
若有乳糖不耐症或是腸胃道不舒服，乳製品建議也要盡量避免。

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關鍵字：

放屁, 臭屁, 飲食, 食物, 改善, 秘訣, 營養師

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