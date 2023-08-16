總是很累、沒精神？營養師揭9大原因：咖啡、甜食吃太多都中

▲疲勞感總是無法消除，除了睡眠不足，可能跟飲食或生活習慣也有關。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

如果你平常總是覺得很累、提不起精神，睡再多都覺得不夠、還是有疲憊感，除了要注意睡眠作息，很可能跟你的錯誤飲食、生活習慣也有關！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出會讓人總是感到疲累的9種原因，減肥吃太少、愛吃甜食都要小心，快來看看你中了幾個。

＃久坐少運動

許多人因工作、唸書關係，長時間久坐，也沒有運動習慣，長期都是「坐式生活」，很有可能會出現慢性疲勞綜合症，會讓你越來越累，所以記得要抽時間站起來活動一下筋骨。

＃餐間吃太多甜食

甜食對血糖的影響很大，容易造成反應性低血糖，除了會越吃越多以外，也可能會因血糖波動造成疲勞。

＃熱量攝取不足

很多人為了減肥、控制體重，過度節食或都不吃東西，導致熱量攝取不足，造成身體疲勞，建議至少要吃到基礎代謝率。

＃睡眠不足

蕭瑋霖表示，雖然聽起來很像廢話，但這卻是最常見的原因，建議一定要盡量睡滿7小時。

＃蛋白質攝取不足

蛋白質可提高代謝率，有研究發現提高蛋白質的攝取，除了運動員外，對於學生族群也可以延緩疲勞。

＃過度依賴能量飲或咖啡

能量飲或咖啡等提神飲品雖然有效，但卻都是短時間的效用，容易反彈疲勞，有研究發現，短時間內提高警覺性，但在隔日會產生嗜睡症狀。

＃水分攝取不足

水分若不夠，即使只是輕微脫水症狀，也會提高身體的疲勞程度，並且會使注意力、集中力下降。

＃生活壓力

過度壓力會影響生活品質，而生活壓力是比較難改善的部分，牽扯的因素也非常廣泛，除了找出適合自己紓壓方式、適度運動，也建議可吃像是富含Omega-3脂肪酸的魚類、優格或優酪乳、堅果、抹茶、洋甘菊茶等能幫助調節情緒、舒緩壓力的食物試試看。

＃疾病引起

若生活作息及飲食都正常，卻還是一直感到疲勞，建議可到醫院與醫生討論，找尋原因，也許是因疾病所引起。