擺脫噁心粉刺林！粉絲4步驟技巧　跟草莓鼻說掰掰

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

夏季不少人都有粉刺的困擾，想要擺脫黑頭問題，最近網路上就有愛美網友分享，如何改善草莓鼻，可以透過以下4個方式，讓肌膚變得乾淨通透。

STEP 1：熱敷全臉

先使用熱毛巾，讓全臉肌膚的毛孔伸展開，稍微摀住容易出油的T字部位或是臉頰，讓肌膚接下來進行更好的清潔。

STEP 2：厚敷泥膜

泥膜有很好吸附油脂的效果，但記得使用的量絕對不要太少，以免效果發揮不出來，至少厚敷到看不見膚色為止，等待約5到10分鐘，乾性肌膚可以不要敷到泥膜全乾，稍微半乾，就可以清洗掉。

STEP 3：專業工具清理

透過泥膜的吸附，不少臉部髒污就可以被拉許多，建議可以使用專業的去粉刺工具或是牙線，沿著鼻翼稍微輕壓滑動，就能夠把多餘的油脂排出，同時又能夠比較溫和的整理乾淨。

STEP 4：收斂水保濕

在清理過後，建議使用有收斂或是舒緩效果的化妝水，全臉濕敷，也可以搭配適合的面膜，為肌膚補充營養，同時保濕潤澤。

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