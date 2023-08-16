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擺脫噁心粉刺林！粉絲4步驟技巧　跟草莓鼻說掰掰

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

夏季不少人都有粉刺的困擾，想要擺脫黑頭問題，最近網路上就有愛美網友分享，如何改善草莓鼻，可以透過以下4個方式，讓肌膚變得乾淨通透。

▲Kiehl`s,契爾氏,AHC,泥膜,粉刺,痘痘,。（圖／達志示意圖）

STEP 1：熱敷全臉

先使用熱毛巾，讓全臉肌膚的毛孔伸展開，稍微摀住容易出油的T字部位或是臉頰，讓肌膚接下來進行更好的清潔。

▲Kiehl`s,契爾氏,AHC,泥膜,粉刺,痘痘,。（圖／達志示意圖）

STEP 2：厚敷泥膜

泥膜有很好吸附油脂的效果，但記得使用的量絕對不要太少，以免效果發揮不出來，至少厚敷到看不見膚色為止，等待約5到10分鐘，乾性肌膚可以不要敷到泥膜全乾，稍微半乾，就可以清洗掉。

▲Kiehl`s,契爾氏,AHC,泥膜,粉刺,痘痘,。（圖／達志示意圖）

STEP 3：專業工具清理

透過泥膜的吸附，不少臉部髒污就可以被拉許多，建議可以使用專業的去粉刺工具或是牙線，沿著鼻翼稍微輕壓滑動，就能夠把多餘的油脂排出，同時又能夠比較溫和的整理乾淨。

▲Kiehl`s,契爾氏,AHC,泥膜,粉刺,痘痘,。（圖／達志示意圖）

STEP 4：收斂水保濕

在清理過後，建議使用有收斂或是舒緩效果的化妝水，全臉濕敷，也可以搭配適合的面膜，為肌膚補充營養，同時保濕潤澤。

【推薦單品】

＃Kiehl’s 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜（2023 愛台灣限量版），125m、售價1350元

▲Kiehl’s,DHC,Bifesta,碧菲絲特,Rene Furterer,萊法耶,AHC,保養。（圖／品牌提供）

提到泥狀保養，Kiehl’s的亞馬遜白泥真的就是很多人夏季必不可少的毛孔調理好物，每周約1到2次的深層清潔呵護，不僅肌膚乾淨了，毛孔更是暢通有感，粉刺林都掰掰，這次再度推出限量版包裝，可愛骨頭先生與台灣黑熊騎小機車，真的有夠可愛。

＃AHC 濟州島毛孔淨化火山泥膜，100ml、售價780元

▲Kiehl’s,DHC,Bifesta,碧菲絲特,Rene Furterer,萊法耶,AHC,保養。（圖／品牌提供）

來自純淨濟州島火山泥再添加法國高嶺土，雙重成分可以幫助肌膚完美吸附大小油脂，內含清新茶樹植萃添加，不僅可以調理油膩問題，對於痘痘也有很好的鎮靜作用，重點是因為擁有三重玻尿酸、胺基酸成分，敷完肌膚不乾澀、緊繃。

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關鍵字：

Kiehl’s, 契爾氏, AHC, 泥膜, 粉刺, 痘痘

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