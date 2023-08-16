試過都回不去！一周兩次「夏日輕油敷」肌膚細嫩媲美嬰兒

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

夏天容易出油，很多人保養都只想著控油，但其實油水平衡的保養更為重要，任何一邊過多都可能出問題，有愛美的網友最近就分享一招「夏日輕油敷」的方法，只要一周1到2次，不僅可以讓臉部緊緻，還能打造全方位的細嫩透亮。

＃熱毛巾敷臉

在保養開始之前，可以先用熱毛巾敷臉30秒，讓臉部肌膚的毛孔張開，更好吸進精華成分，同時幫助臉部放鬆舒緩壓力。

＃純露補水

建議可以挑選成分比較溫和單純的花水或是純露，全臉先噴上做好打底，同時也可以幫助肌膚後續成分的吸收。

＃美容油按摩全臉

接著，可以使用比較清爽的精華油單品，先嗅吸3次之後，全臉按壓塗抹到臉上，同時脖子也不要忘記，再拿出平常使用的滾輪或是刮痧板，當然也可以用手，由下往上推抹整個臉頰以及額頭，做到整個拉提，讓下顎線更明顯，脖子部分則是由上往下，幫助臉部老廢物質排出。

＃純露再濕敷

按摩完之後，可以感受到臉部肌膚會稍微有點熱熱的，這時可以使用純露噴灑在化妝棉上，然後進行全臉的濕敷，大約10分鐘左右，中間如果感受到乾燥，隨時補噴純露保持化妝棉濕潤，即完成保養步驟。

【水油CP推薦組合】

＃Jurlique 進化前導露+＋珍稀玫瑰保濕精華油

從法國有機阿德萊德農場栽培出的草本植物萃取，以純淨天然成分帶給肌膚完美呵護力，全新升級的進化前導露+，內含「自然玻尿酸」美名的藥蜀葵根萃取，運用雙重提煉技術，徹底激發高效能量，細緻水露質地搭配四大核心植萃，穩膚效果超強，夏天搭配2滴珍稀玫瑰保濕精華油，從晨曦玫瑰萃取出的珍貴油脂，比起一般玫瑰抗老效果更進階，油水一次補充到位，1秒完成日常護膚超有感。

＃THREE 平衡花蜜水凝露＋極致活顏全效精華油R

3月才剛剛更新的平衡基萃系列，6月又再度迎來平衡花蜜的全面更新，更加潤澤保濕的配方，著眼於賜給肌膚彈力潤澤的感受，特別適合中乾性膚質，具有豐盈感的水凝露擁有94%自然成分，新添加番紅花與牛蒡複合萃取精華，能讓肌膚迅速補充活力，可以單擦，也能夠搭配精華油一起使用，重現澎潤健康好膚質。

＃ilāpothecary英草社 No.32 3C光盾玫瑰瞬效噴霧＋No.23 3C光盾沙棘果禦顏油

有鑒於現代人長時間接觸藍光傷害，英草社就推出全新的3C光盾系列，隨時都可以使用，補充光老化帶來的暗沉與乾燥，噴霧採用大馬士革玫瑰純露搭配大豆活性精萃，能為肌膚迅速補充水分，舒緩平衡；禦顏油則是由多種超級食物萃取出高效養膚成分，包括：沙棘果油、辣木籽油、玫瑰果油、杏桃油等等，為肌膚注入呵護能量。