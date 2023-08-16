七夕送寶格麗雲朵包寵她　LV掛上愛心小包示愛

▲寶格麗七夕限定Serpenti Reverse粉色都會小牛皮迷你手提包（左）59,600元，象牙蛋白石色小牛皮迷你手提包59,600元。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

七夕情人節將至，寶格麗（BVLGARI）與LV（Louis Vuitton，路易威登）分別為華人市場推出七夕限定包款，美型又實用的設計擄獲情人芳心。寶格麗特別版的Serpenti Reverse包款尤其可愛，以小牛皮打造的包身猶如雲朵般蓬鬆柔軟，結合了特殊的馬特拉斯（matelassé）絎縫圖案、搭配靈感源自Heritage典藏系列的蛇首扣環、猶如蛇麟紋的金屬提把，更添摩登氣息，共有粉色與象牙蛋白石色兩款迷你包。





▲LV七夕情人節限定Marellini包，78,500元。（圖／LV提供）

LV也發表七夕情人節獻禮，旗下Capucines、Twist、New Square、Marellini等女士包款換上柔美的石英白色，綴以漸層彩虹的LV Logo或是彩虹色調Monogram壓花圖案，當中以Epi皮革打造的Marellini手袋飾有可拆式心形零錢包，恰好呼應七夕的甜蜜氛圍。品牌同時推出佳節限定包裝以品牌標誌性的行李吊牌組成愛心圖案，讓收到這份禮物的情人能甜到心坎裡。





▲Dior Miss Caro奶油白Florilegio花朵印花小牛皮微型鍊帶包，51,000元。（圖／Dior提供，以下同）

繽紛的印花圖案包款也很應景，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為秋冬系列創作充滿詩意的Florilegio印花，展現明亮色彩的綻放花朵的圖案，向品牌創辦人迪奧先生對植物學充滿熱情的致敬，其中Miss Caro奶油白Florilegio花朵印花小牛皮微型鍊帶包小巧可愛又實用，作為七夕禮物再適合也不過。

