陳庭妮當卡地亞新娘不貪5億藍鑽珠寶　原因是「我要喝酒呢！」

▲陳庭妮佩戴的卡地亞MIROITEMENT藍鑽項鍊，2.07克拉的豔彩藍色改良菱形鑽石非常吸睛，約364,500,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）採預約制的MARKERS OF STYLE頂級珠寶展，即日起至8月21日於台北盛大開展，展出超過200件展現品牌4大核心理念的作品，分別呼應精巧結構與簡約線條、幾何造型與色彩對比、動物與植物、文化交流與融合等風格基調，品牌好友陳庭妮佩戴全場最高價、價值近5億元的MIROITEMENT藍鑽項鍊與藍鑽戒指亮相，問及婚禮珠寶會選這套嗎？她笑著說：「新娘珠寶一定選卡地亞，但這套太貴重，我要喝酒呢！」





▲陳庭妮剛結束隨胡宇威返美探親行程，曬出小麥肌的她首場活動獻給卡地亞。



▲陳庭妮佩戴的卡地亞MIROITEMENT藍鑽項鍊，2.07克拉的豔彩藍色改良菱形鑽石非常吸睛，約364,500,000元。

▲卡地亞MIROITEMENT藍鑽項鍊可變身為鑽石鍊墜項鍊佩戴。

▲卡地亞MIROITEMENT藍鑽項鍊亦可轉化成胸針（上）或鑽戒。

陳庭妮剛結束與胡宇威返美探親行程，第一場公開活動獻給多年緊密合作的卡地亞，不免又被關心婚事進度，她望著珠寶展現場的草坪說：「因為想要戶外的草地婚禮，剛問了這裡的場地。」透露她與未婚夫的工作時間難對上，連場地都未定，而此次美國行見到胡宇威姊姊的兩個小孩，相處下來的心得是「媽媽真偉大」，驚訝幼兒竟有過人的體力，是否會因此怕當媽？她說：「不想預設，不然會害怕。」

今陳庭妮佩戴的5億元卡地亞MIROITEMENT珠寶展現精巧結構與簡約線條特色，是全場焦點，「MIROITEMENT」在法文是光澤閃耀之意，價值約364,500,000元的項鍊鑲嵌1顆2.07克拉的豔彩藍色改良菱形鑽石、1顆8.45克拉的D IF級改良梨形階梯式切割鑽石，項鍊可變換多種佩戴方式，主樣式還可變身為胸針佩戴，另可轉換成鑽戒；品牌同時推出鑲同設計概念的藍鑽戒指，鑲嵌珍罕的1.18克拉豔彩藍色改良梨形混合式切割鑽石，身價高達117,000,000元。

▲卡地亞MIROITEMENT藍鑽戒指，鑲嵌1.18克拉豔彩藍色改良梨形混合式切割鑽石，約117,000,000元。

卡地亞對於幾何造型與色彩對比也相當擅長，在鑲嵌珊瑚與鑽石的VOLTEA項鍊獲得最佳印證；動物與植物展區則有陳庭妮最想入手的美洲豹、老虎等造型腕錶與珠寶，重量級之作為一隻趴在45.15克拉澳洲蛋白石的美洲豹的藍寶石圓珠手環，以及鑲嵌1顆尚比亞21.18克拉橢圓形凸圓面切割祖母綠、2顆總重22.78克拉澳洲橢圓形凸圓面切割蛋白石的OCELLE孔雀羽毛配色項鍊，此華美項鍊同樣能變身，主蛋白石可拆下作為胸針佩戴。

▲彰顯卡地亞幾何造型與對比設計的VOLTEA 珊瑚鑽石項鍊，約12,000,000元。





▲卡地亞幾何設計的11.77克拉六角塔糖形切割尚比亞祖母綠CEMBRA戒指，約19,000,000元。

▲卡地亞動物與植物展區焦點之作OCELLE蛋白石祖母綠項鍊，主蛋白石可拆下轉換成胸針，57,000,000元。





▲卡地亞PANTHERE LAGUNE蛋白石藍寶串珠手環，美洲豹趴在45.15克拉的澳洲蛋白石上，34,400,000元。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）正於台中舉辦的Legend of Diamonds高級珠寶系列展，此系列第一篇章25件隱密式鑲嵌作品中最具分量的2款可轉換式項鍊皆登台亮相，第二篇章則是向梵克雅寶古董作品致敬，分別有白鑽與鑲嵌祖母綠2款設計的Golden Age項鍊，靈感源自1928年設計的項鍊，展現Art Deco裝飾藝術風格標誌性的幾何線條與對稱設計；談及對稱更有趣之作為Face à face雙胸針，品牌模仿《鑽石》中芭蕾舞伶優美的拱橋動作，2款胸針的造型和顏色呈反向對稱，別具巧思。

▲模特兒佩戴梵克雅寶靈感源自1928年作品的Golden Age鑽石項鍊。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶Face à face雙胸針模仿《鑽石》中芭蕾舞伶優美的拱橋動作。



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