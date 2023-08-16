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Maje與Sandro秋冬法式時尚關鍵字！新季流蘇包、鉚釘芭蕾舞鞋甜美搖滾

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記者鮑璿安／台北報導

跟著時尚的腳步快速來到秋冬時節，不敗的法式穿搭有何新元素誕生？法國女人最愛的輕奢品牌Maje、Sandro發表了最新2023秋冬系列，幫大家搜集穿搭關鍵字，照著筆記下來肯定時髦過人！

▲MAJE，SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲MAJE，SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲Maje本季從英倫風格的叛逆精神汲取靈感。（圖／品牌提供）

在Y2K千禧年時尚與Quiet Luxury（﻿靜奢風）的極限拉扯下，Maje取其平衡之道，本季從英倫風格的叛逆精神汲取靈感，不同元素皆可相互碰撞，像是優雅與搖滾、保守與龐克風格，表現在學院風格紋配搭前衛靴款，闊腳牛仔褲配以迷你閃石胸罩，星星、鉚釘、圖騰釦飾等元素的催化下，重回耀眼學生時代。

▲MAJE，SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲芭蕾舞鞋是甜美叛逆的完美平衡。（圖／品牌提供）

▲MAJE，SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲本季主打的M bag包款 。（圖／品牌提供）

當中不可錯過的配件單品，一雙飾有鉚釘圓扣的芭蕾舞鞋，是甜美叛逆的最佳平衡；本季主打的M bag包款，在龐克圓孔肩帶下延伸出流蘇線條，是一款別具辨識度的配件。

▲MAJE，SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲SANDRO發表全新2023秋冬男女裝系列。（圖／品牌提供）

▲MAJE，SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲學院風格的條紋衫和百褶裙增添新意。（圖／品牌提供）

▲MAJE，SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲個性短版閃鑽外套 。（圖／品牌提供）

SANDRO 2023年秋冬系列強調對比和運用對立元素的概念，提出「暗夜好萊塢」這種頹廢優雅的概念，黑色和水晶成為矚目焦點，大廓形的皮革外套、綠色水鑽背心，讓造型少了嚴肅氣息。男裝選用雋永優雅的杏色，大膽添加更前衛型格的元素，例如火焰印花、變奏的Cross印花。系列亦從紐約取材，以油灰色調演繹冬日單品，同時借鑑90 年代的文化，打造採用螢光色和柔和粉色的單品，又或於衣服上加上壓膜標誌。另外還有70年代風格的運動套裝，以青蔥歲月的美學特色突破年齡界限。

關鍵字：

sandro, maje, 法國, 穿搭, 秋冬

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