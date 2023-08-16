成功女性6件早上不會做的事　「起床第一小時」決定整天節奏

▲起床後的第一小時對整天氣氛很重要。（圖／pexels、unsplash）



記者蔡惠如／綜合報導

生活總是從一早就很忙亂嗎？總覺得早上時間都不夠用？其實早晨起來到出門這短短一個小時，正好是決定一天節奏的重要關鍵，可能會影響我們整天的狀態，生活網站《MY DOMAINE》曾請教13位成功女性，包括CEO、公司創辦人、團隊領導者等，歸納出他們在早晨不會做的6件事，建議你能有效率的開啟一整天。

檢查Email

你或許會有點詫異，這些日理萬機的成功女性們，居然有許多人不會在早上檢查電子郵件，其實之前曾有研究，越常去檢查電子郵件的人，不但不會增加太多的「效率」，反而會加重所謂的壓力，早上應該把自己的心情穩定下來，而不是讓自己緊張起來，且真正緊急與重要的事，現在也不會靠Email來聯繫了。

打盹

才剛起床就打盹，其實會讓你覺得更累，並影響到整天的精神，此外，也反應你昨天沒有睡好，該做的事是快點讓自己振奮起來，去做個10分鐘的伸展運動，或是吃個快速早餐，別一直覺得我想回去睡個回籠覺。

決定今天要穿什麼

很多成功的女性分享，他們都會「避免早上最的第一件事就是『決定』」，包括決定要穿什麼衣服，或是決定今天早上的行程，通常要穿什麼衣服等的小事，都會在前一天晚上準備好，這樣不但不會慌亂的忘東忘西，也能精簡早上的流程，讓自己起床的第一個小時更從容一些。

忽視家人

時尚品牌Avec Les Filles創辦人Joyce Azria表示，他早上起床不會看手機，他會給自己30分鐘的時間，好好的與家人相處；女演員Judy Greer則說，他會與先生一起喝杯咖啡，然後帶狗出去散步。這樣與家人相聚的時刻，其實是療癒自己的最佳時光，會更有力量面對接下來的行程。

吃高GI食物

選擇正確的早餐內容，可以改善記憶力、學習力與創造力，高GI（升醣指數）容易造成血糖上升，盡量不碰精緻澱粉類如白飯、白吐司等，選擇健康蛋白質如水煮蛋，或是酪梨、優格、燕麥等，都是對身體跟精神較好的選擇。

匆匆忙忙

就如上述所言，一早起床的氣氛定義著一整天的基調，所以早上如果相當慌亂，自然會影響之後的節奏，事情容易做不好，也可能心情也不美麗，秘訣是盡量簡化早上的步驟或細瑣的事項，能讓自己有慢慢開啟一天氣氛的時間更好（喝杯咖啡或澆花之類），你會發現這一小時的影響力其實很大。