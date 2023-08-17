超容易陷入愛情星座Top 3 ！　第一名莫名其妙心動，連自己也搞不懂

▲「超容易心動星座Top 3」，在愛情中一秒淪陷 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

都說心動只在一瞬間，戀愛是要些衝動沒錯，但是有些人連怦然的原因都不清楚，就能夠為他人心跳加速，以下「莫名其妙心動星座Top 3」，在愛情中絕對超容易淪陷！

Top 3 雙魚座

雙魚座常常在一個眼神、一個擦身而過中就遇到了愛情，連自己也不清楚什麼時候動心的，只知道心被勾走了，應該說雙魚不太喜歡死板的戀愛模式，更想要那種羅曼蒂克的相遇，往往會讓他們更持久，直到自己發現不對勁時，已經陷入愛情的圈套了。

Top 2 射手座

射手座心動的原因都很奇妙，哪怕原來已經維持了很久的朋友關係，但突然間多了一絲絲肢體接觸，這就會讓射手座用不同的眼神看待對方，一時之間充滿電力，認為眼前的人是可以發展的對象，甚至自己主動追求，只為了要讓對方留下深刻印象，愛情發展得非常快速。

Top 1 水瓶座

若是問水瓶座喜歡什麼樣的對象，他們通常自己也不知道，就是突然間感覺對了，像是一股龍捲風般莫名其妙心動後，才覺得自己遇到那個人了。其實水瓶從來不會靠著所謂的世俗標準去尋找另一半，只有自己感到磁場接近了，才有可能發展下去，不然再優秀的人水瓶也看不上。