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「最美星二代」沈月甜成水蜜桃！Angelababy情人節行頭RV丹寧珍珠浪漫加倍

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記者鮑璿安／台北報導

七夕情人節將至，標準的甜心穿搭少不了鑽扣以及珍珠元素的助攻，鞋履品牌Roger Vivier與Jimmy Choo在這一浪漫時刻獻上了限定系列單品，由楊穎（Angelababy）、「最美星二代」沈月示範讓人一秒心動的甜美造型。

▲▼ 七夕(Angelababy)、沈月 。（圖／品牌提供）

▲▼ 七夕(Angelababy)、沈月 。（圖／品牌提供）

▲▼ 七夕(Angelababy)、沈月 。（圖／品牌提供）

▲楊穎（Angelababy）特別演繹了 （圖三）Very Vivier七夕限定鑽扣休閒鞋、Heart Pearl七夕限定鑽扣髮箍 。（圖／品牌提供）

Roger Vivier全新2023七夕限定系列，由創意總監Gherardo Felloni以Very Vivier與Viv’ Jeu系列為靈感來源，將經典水晶鑽飾點綴於光潤珍珠之上，結合率性丹寧面料，可以說是甜美率性的最佳體現，而且沒有過度顯眼的紅心元素，日常也能輕鬆搭配。品牌代言人楊穎（Angelababy）特別演繹了 Very Vivier七夕限定鑽扣休閒鞋，以丹寧布料製成並綴以閃耀鑽扣，搭配 Viv’ Jeu七夕限定珍珠鑽扣水洗丹寧包以及Heart Pearl七夕限定鑽扣髮箍，在街頭擺拍超受矚目。

▲▼ 七夕(Angelababy)、沈月 。（圖／品牌提供）

▲▼ 七夕(Angelababy)、沈月 。（圖／品牌提供）

▲沈月以浪漫粉色洋裝搭配AVENUE 系列迷你珍珠鍊袋 (WOC) 包款 。（圖／品牌提供）

同時，Jimmy Choo 則請到WINWIN（董思成）以及最美星二代的沈月出鏡，一同演繹標誌性 AVENUE 系列包款，沈月換上花瓣洋裝，胸前挖空元素注入一絲性感氣息，配以細心打磨JC金屬扣與溫柔珍珠元素的AVENUE，腳踩 INDIYA 綁帶高跟鞋，完全甜成一顆水蜜桃！

▲▼ 七夕(Angelababy)、沈月 。（圖／品牌提供）

▲WINWIN（董思成）示範標誌性 AVENUE 系列包款 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

沈月, 七夕, 情人節, Angelababy, Roger Vivier, Jimmy Choo

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