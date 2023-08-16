陸IKEA超萌「迷你耳機包」掀熱議！　柔軟觸感、鮮明Logo上身超可愛

記者鮑璿安／台北報導

來自北歐瑞典的IKEA（宜家家居）雖然是家居店，卻誕生不少話題性周邊產品，像是最近在大陸引發熱議的「迷你耳機包」，以品牌標誌性的藍黃配色Logo，疊加在柔軟的空氣小包上，尺寸約手掌大，且只換不賣，讓網友搶著入手！

▲大陸IKEA推出耳機迷你收納包 。（圖／翻攝自小紅書）

大陸IKEA以品牌經典的藍色FRAKTA 環保購物袋為靈感，設計了這次的積分換購小物「迷你耳機包」，尺寸猶如被縮小燈照到，雖然小但設計感完全不馬虎，不僅有顯眼的藍黃撞色Logo，包款更採用時下流行的空氣感材質，觸摸起來柔軟又療癒。

▲空氣包質感超可愛 。（圖／翻攝自小紅書）

這款小廢包能夠收納耳機、鑰匙或是口紅等小物，加上圓潤手柄、細長掛繩，可以直接背上身、充當掛飾，成為搭配上的一個亮點，非常具有實用價值，最重要是可愛程度滿分，一登場就已經秒殺了，目前台灣暫無這款耳機包。

此外，日本無印良品則是吹起了一股「三角包」熱潮，這款新品防水單肩包以尼龍材質打造，前後利用兩塊布料交叉疊加縫製，附加立體口袋設計方便置物，容量很大既能夠防水也能方便攜帶，因此受到不少好評。也因為造型感非常簡潔，被網友封為是「平替版」MM6 Maison Margiela Japanese Bag。