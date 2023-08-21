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Somi新專輯化身暗黑芭比超吸睛　私下「甜辣風穿搭」更撩人

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文／美人圈

Somi全昭彌終於在睽違兩年帶著全新EP《GAME PLAN》強勢回歸樂壇，每回專輯造型都掀起流行的她，這回以暗黑芭比、叛逆學生妹等多種風格亮相，搭配那頭招牌金髮，形成鮮明反差！除了新造型搶鏡外，身為時下年輕女孩的穿衣範本，Somi的IG私服也十分出彩，甜美中帶點恰到好處的微性感，非常撩人。今番直接揭開Somi的穿搭技巧，就算不大露事業線，也能靠穿搭立刻營造活潑的青春火辣感。

 
 
 
 
 
 
 

 

 Somi全昭彌甜辣穿搭技巧

1、All Black顯瘦自帶神秘感

Somi全昭彌私下最常以All Black打扮現身，不但自帶神秘又個性的魅力，黑色視覺上還有「收小」作用，看上去會特別顯瘦！切記穿搭上也不要讓自己黑成一團，可以像Somi適當露肌，並搭配亮色系球鞋點綴，整體穿搭就會有跳出來的感覺。

▲SOMI 。（圖／翻攝自IG）

▲Somi全昭彌。（圖／IG@somsomi0309，下同）

2、局部露肌更撩人

Somi的耍辣方式可以說是別出心裁，比起大面積裸露或展現傲人事業線，她更偏好選擇特殊剪裁的服裝適當露出部分肌膚和身材優勢，好比大露美背、迷人鎖骨線條等，不會給人刻意賣弄的感覺，又能在無形中增添性感魅力，是男生都比抵擋不了這種無形誘惑。

▲SOMI 。（圖／翻攝自IG）

3、短版上衣配包臀短裙＝萬年不敗長腿公式

Somi作為韓國腿精女神代表，撐出超模大長腿的秘訣就是靠「短版上衣＋短裙」這個萬能不敗的公式！短版上衣剪裁可以達到提高腰線的功用，再搭配長度落在二分之一大腿上的包臀短裙，不但修飾臀型，不會過度貼合大腿和屁股的空間感會顯得腿更加纖細修長，擁有逆天鉛筆腿真的不是夢。

▲SOMI 。（圖／翻攝自IG）

4、大U領口營造迷人胸型

雖然Somi四肢纖細，但她同樣屬於上圍豐滿的女孩，因此平時穿搭上她會相當注意領口的設計和形狀。由於領子距離胸部位置特別近，所以會直接影響胸部的視覺，因此大胸女孩應該選擇跟Somi一樣的大U領，不僅一掃上半身的臃腫感，視覺上也不會給人感覺那麼澎湃！

▲SOMI 。（圖／翻攝自IG）

5、少女感髮飾超減齡

明明入手同款服飾，為何Somi就能脫穎出眾？其實，只要學她適時搭配少女感髮飾，像是：蝴蝶結髮帶、亮色系髮箍就可能為造型提升更多細節亮點，且減齡效果還超顯著，整個人都洋溢著青春少女的氣息。

▲SOMI 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Somi, 全昭彌, 穿搭

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