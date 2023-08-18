《王之國》潤娥同款唇膏是這支！5款顯白「玫瑰色唇膏」約會撩男必備

文／美人圈

Netflix韓劇《歡迎來到王之國》霸道總裁與小職員陷入熱戀的劇情雖然老套，但國民女神潤娥&李俊昊兩個超級養眼的演員，還是讓大家看得小鹿亂撞，「雨中熱吻」更成為吻戲的經典場面。隨著韓劇的人氣水漲船高，氣質甜美的潤娥在劇中的同款唇色也受到熱烈討論，快來看女神的同款色號究竟是哪一支吧！除了潤娥同款，小編也加碼推薦了5款「玫瑰色唇膏」，擦起來一樣顯白又溫柔，通通都是約會撩男必備款。

▲潤娥同款唇膏。（圖／《歡迎來到王之國》劇照）

潤娥同款唇色：雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏-絲霧#420 玫瑰荔枝

雅詩蘭黛亞太地區的代言人潤娥在《歡迎來到王之國》中擦的就是雅詩蘭黛「絕美奢潤精萃唇膏」 #420 玫瑰荔枝！緞光質地的霧面妝感還榮登銷售冠軍，不管是日常上班或是約會都很適合，不會過紅的唇色，即使是淡妝也很適合，擦上去超顯白，絕對讓妳的氣質更加分！添加「覆盆子、白芒花籽、杏仁」三種天然果萃精華與乳木果油等護唇成分，如同護唇膏一樣滋潤，輕盈奶油質地，就算是霧面唇膏也不會顯死皮與乾紋，上唇後顏色飽和又顯色。

▲雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏-絲霧 3.5g，NT$1350。（圖／雅詩蘭黛）

顯白玫瑰色唇膏推薦



1：MAC 霧幻性感唇膏 ＃666 Sweet Deal 卡布奇諾玫瑰

喜歡霧面質感就挑這支！帶點木質感的玫瑰奶茶色，擦上唇後氛圍感滿滿，不是全霧面的妝感，擦起來微微的滋潤，完全不顯唇紋和死皮。價錢在專櫃中算是比較平易近人，可以說是經典的霧面唇膏。

▲MAC 霧幻性感唇膏 3g，NT$790。（圖／MAC）

2：DIOR 藍星唇膏 #720 豆沙紅棕

DIOR的這支是玫瑰豆沙色加棕色調，讓不敢嘗試紅棕色的人也可以放心使用，色系的超顯白，不管是白皮還是黃皮都很適合，獨家護唇保養配方，富蘊牡丹花萃、石榴花萃及乳油木果油，除了顏色非常飽和，還能維持16小時純色持妝，也不會乾燥顯唇紋。

▲DIOR 藍星唇膏 3.5g，NT$1500。（圖／DIOR）

3：植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #BG946

擁有植村秀霧面唇膏的明星質地，細緻的超霧感粉末讓唇膏擦起來非常絲滑，讓經典霧面唇膏除了保有植村秀唇膏的超顯色優點之外，更兼具保濕唇膏不顯唇紋特性，可以完美襯托各種膚色。

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 3.3g，NT$1,150。（圖／植村秀）

4：SUQQU 晶采艷澤唇膏 #121 藤紅

#121藤紅是大阪梅田的限定色，添加純金珠光，讓唇膏擦起來多點華麗感。雅致的玫瑰色調，展現典雅的知性美，水潤的質地很好塗抹，顏色擦一層比較像護唇膏創造出來的自然唇色，不到非常飽滿，但是擦兩層顏色就很美很飽和。

▲SUQQU 晶采艷澤唇膏 3.7g，NT$1,900。（圖／SUQQU）

5：GIORGIO ARMANI 奢華訂製鏡光水唇釉 #503 濃色玫瑰

這款因為是水潤唇釉，所以沒辦法一筆就能遮蓋住原唇色，需要透過疊擦來增加顯色度及飽和度，顏色好上又超美，完妝後嘴唇看起來既完美又澎潤，喜歡水光質感的人可以考慮這支。

▲GIORGIO ARMANI 奢華訂製鏡光水唇釉 6ml，NT$1,400。（圖／GIORGIO ARMANI）

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