fb ig video ETtoday search mobile

《王之國》潤娥同款唇膏是這支！5款顯白「玫瑰色唇膏」約會撩男必備

>

文／美人圈

Netflix韓劇《歡迎來到王之國》霸道總裁與小職員陷入熱戀的劇情雖然老套，但國民女神潤娥&李俊昊兩個超級養眼的演員，還是讓大家看得小鹿亂撞，「雨中熱吻」更成為吻戲的經典場面。隨著韓劇的人氣水漲船高，氣質甜美的潤娥在劇中的同款唇色也受到熱烈討論，快來看女神的同款色號究竟是哪一支吧！除了潤娥同款，小編也加碼推薦了5款「玫瑰色唇膏」，擦起來一樣顯白又溫柔，通通都是約會撩男必備款。

▲潤娥唇膏 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲潤娥同款唇膏。（圖／《歡迎來到王之國》劇照）

潤娥同款唇色：雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏-絲霧#420 玫瑰荔枝

雅詩蘭黛亞太地區的代言人潤娥在《歡迎來到王之國》中擦的就是雅詩蘭黛「絕美奢潤精萃唇膏」 #420 玫瑰荔枝！緞光質地的霧面妝感還榮登銷售冠軍，不管是日常上班或是約會都很適合，不會過紅的唇色，即使是淡妝也很適合，擦上去超顯白，絕對讓妳的氣質更加分！添加「覆盆子、白芒花籽、杏仁」三種天然果萃精華與乳木果油等護唇成分，如同護唇膏一樣滋潤，輕盈奶油質地，就算是霧面唇膏也不會顯死皮與乾紋，上唇後顏色飽和又顯色。

▲潤娥唇膏 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏-絲霧 3.5g，NT$1350。（圖／雅詩蘭黛）

顯白玫瑰色唇膏推薦

1：MAC 霧幻性感唇膏 ＃666 Sweet Deal 卡布奇諾玫瑰

喜歡霧面質感就挑這支！帶點木質感的玫瑰奶茶色，擦上唇後氛圍感滿滿，不是全霧面的妝感，擦起來微微的滋潤，完全不顯唇紋和死皮。價錢在專櫃中算是比較平易近人，可以說是經典的霧面唇膏。

▲潤娥唇膏 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲MAC 霧幻性感唇膏 3g，NT$790。（圖／MAC）

2：DIOR 藍星唇膏 #720 豆沙紅棕

DIOR的這支是玫瑰豆沙色加棕色調，讓不敢嘗試紅棕色的人也可以放心使用，色系的超顯白，不管是白皮還是黃皮都很適合，獨家護唇保養配方，富蘊牡丹花萃、石榴花萃及乳油木果油，除了顏色非常飽和，還能維持16小時純色持妝，也不會乾燥顯唇紋。

▲潤娥唇膏 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲DIOR 藍星唇膏 3.5g，NT$1500。（圖／DIOR）

3：植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #BG946

擁有植村秀霧面唇膏的明星質地，細緻的超霧感粉末讓唇膏擦起來非常絲滑，讓經典霧面唇膏除了保有植村秀唇膏的超顯色優點之外，更兼具保濕唇膏不顯唇紋特性，可以完美襯托各種膚色。

▲潤娥唇膏 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 3.3g，NT$1,150。（圖／植村秀）

4：SUQQU 晶采艷澤唇膏 #121 藤紅

#121藤紅是大阪梅田的限定色，添加純金珠光，讓唇膏擦起來多點華麗感。雅致的玫瑰色調，展現典雅的知性美，水潤的質地很好塗抹，顏色擦一層比較像護唇膏創造出來的自然唇色，不到非常飽滿，但是擦兩層顏色就很美很飽和。

▲潤娥唇膏 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲SUQQU 晶采艷澤唇膏 3.7g，NT$1,900。（圖／SUQQU）

5：GIORGIO ARMANI 奢華訂製鏡光水唇釉 #503 濃色玫瑰

這款因為是水潤唇釉，所以沒辦法一筆就能遮蓋住原唇色，需要透過疊擦來增加顯色度及飽和度，顏色好上又超美，完妝後嘴唇看起來既完美又澎潤，喜歡水光質感的人可以考慮這支。

▲潤娥唇膏 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲GIORGIO ARMANI 奢華訂製鏡光水唇釉 6ml，NT$1,400。（圖／GIORGIO ARMANI）

延伸閱讀

秒提氣色的「偽素顏」唇彩推薦！蓋得住暗沉唇色，激像媽生嫩唇、素顏擦也超自然

2023日常「偽素顏唇膏」10款推薦！NARS、YSL低飽和絕美，GIORGIO ARMANI新品超顯嫩

2023屈臣氏熱賣唇膏TOP10！開架唇膏、唇釉必收色特搜，romand、1028素顏擦也超美

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 歡迎來到王之國, 潤娥, 唇膏, 雅詩蘭黛, DIOR, 植村秀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

超容易陷入愛情星座Top 3 ！　第一名莫名其妙心動，連自己也搞不懂

超容易陷入愛情星座Top 3 ！　第一名莫名其妙心動，連自己也搞不懂

抗老防斑點！營養師曝「13種皮膚最愛的食物」讓你吃出美肌

抗老防斑點！營養師曝「13種皮膚最愛的食物」讓你吃出美肌

痘疤比痘痘更難搞！皮膚科醫師教「正確去痘印」護理4重點

痘疤比痘痘更難搞！皮膚科醫師教「正確去痘印」護理4重點

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物 《王之國》潤娥同款唇膏是這支！5款顯白「玫瑰色唇膏」約會撩男必備 第一眼看到什麼？測出你不為人知的近況 韓韶禧機場影片太美百萬人都在看！「好比例美腿」養成方法公開 爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞 日話題甜點「毛線坐墊、編織包」！　吃下藝術品般的蒙布朗超療癒 吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面