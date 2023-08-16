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Seiko海龜、相撲、武士殼型盡出　經典錶換波浪面號召愛海洋

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▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」2023錶款SRPK01K1（左起）21,000元，SPB375J1款38,800，SRPJ93K1款20,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko Prospex自2018年起以「愛海洋」為目標，在全球各地舉辦淨海、淨灘活動，去年在台宣布與花蓮的黑潮海洋文教基金會合作，支援「海洋綠洲：東海岸鯨類保育計畫」的贊助計畫，今年特別發表3款「Save the Ocean」錶款，分別以深受錶迷喜愛的「海龜（Turtle）」、「相撲（SUMO）」以及「武士（Samurai）」三款殼型，創作藍色陶瓷錶圈配漸層波浪圖紋面盤的潛水錶，號召錶迷關注海洋議題。

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex今年再度攜手黑潮海洋文教基金會，守護東海岸鯨豚生活的棲地環境。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」錶款SPB375J1搭載6R35機芯，動力儲存70小時。

3款均防水200米的Save the Ocean腕錶，各有特色，當中SRPK01K1腕錶為錶迷暱稱為「海龜」的鮑魚殼外型，源自1970年代的設計，具放大的星期與日期顯示；第二款SPB375J1腕錶採用錐形邊緣明顯的「相撲」特色錶殼，搭載6R35機械機芯，動力儲存長達70小時；擁有銳角刀殼造型「武士」錶殼的SRPJ93K1腕錶，具放大的日期顯示，是3款潛水錶中唯一配備藍色橡膠錶帶的款式。

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star 200C海洋之星200米腕錶，33,600元。（圖／MIDO提供）

美麗海洋啟發不少鐘錶品牌創作，MIDO（美度表）Ocean Star 200C海洋之星200米陶瓷圈腕錶以海藍色為主色調，從錶圈、面盤到搭配潛水伸縮加長裝置的橡膠錶帶都展現迷人藍色，特別是藍色霧面質感的面盤飾以波浪花紋呼應設計主題，時標刻度、指針和錶圈上12點鐘位置的標記均採用Super-LumiNova®白色夜光塗層處理；搭載配備Nivachron™鈦游絲、動力儲存80小時的MIDO Caliber 80自動上鍊機芯，防水200米，是出遊的最佳配件。

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關鍵字：

Seiko, MIDO

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