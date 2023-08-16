fb ig video ETtoday search mobile

買不到的珠寶更想要！　Boucheron實驗性設計大膽玩材質

>

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴Boucheron普普風格的PUISSANCE QUATRE手環。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勇於挑戰新材質、新技術的法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍），繼2020年起以貴金屬和丹寧布、全息效果技術和被視為終極廢料的Cofalit材質進行概念創作後，再度推出13件實驗性的More is More創新膠囊系列，經典QUATRE系列與時尚的JACK系列換上亮眼新裝，連材質都顛覆奢華貴金屬的框架，不過大膽搶眼之作為非賣品，讓精品迷純欣賞。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron的PUISSANCE QUATRE戒指以鋁取代黃金，飾以亮眼藍漆。

Boucheron結合Grosgrain羅緞直線刻紋、Clou de Paris巴黎飾紋、鑽石線條與Double godron雙圈同心圓4項元素於一身的QUATRE系列，這回手環與戒指以普普風格新風貌亮相，同時挑戰極致輕盈，第一圈是比金輕8倍的鋁材質同時裝飾黑白羅紋直線刻紋，第二圈則罕見在鋁質底座上鑲嵌鑽石，第三圈使用紅色、藍色和綠色飾漆取代巴黎飾紋圖案，最後一圈均為樹酯搭鋁質的雙圈同心圓圖案；而向來時髦的JACK珠寶在創新膠囊系列中，改採比黃金輕10倍的鎂金屬，醒目的錐體以樹酯上色更吸睛。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒別上Boucheron鎂金屬材質的HIT THE ROAD JACK胸針。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron HIT THE ROAD JACK項鍊的錐體以樹酯上色。

卡地亞（Cartier）個性鮮明的CLASH DE CARTIER系列珠寶，承襲品牌於30年代已使用的幾何設計，亦融合飾釘、圓珠、巴黎飾釘，創作看似尖銳鋒利但卻觸感細緻的摩登珠寶，飾釘穩固鑲嵌但能活動自如，關鍵在於卡地亞珠寶工坊構思出一套精巧機制，讓飾釘能相互連接且保持靈活，無論單戴或疊戴都存在感十足。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞將Clash de Cartier系列珠寶方形釘數目加倍，混搭更時髦。（圖／翻攝卡地亞官網）

►陳庭妮當卡地亞新娘不貪5億藍鑽珠寶　原因是「我要喝酒呢！」

► 林俊傑喝咖啡亮300萬　卡地亞經典錶與手環戴好帶滿

關鍵字：

Boucheron, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

Seiko海龜、相撲、武士殼型盡出　經典錶換波浪面號召愛海洋

Seiko海龜、相撲、武士殼型盡出　經典錶換波浪面號召愛海洋

陳庭妮當卡地亞新娘不貪5億藍鑽珠寶　原因是「我要喝酒呢！」

陳庭妮當卡地亞新娘不貪5億藍鑽珠寶　原因是「我要喝酒呢！」

七夕送寶格麗雲朵包寵她　LV掛上愛心小包示愛

七夕送寶格麗雲朵包寵她　LV掛上愛心小包示愛

林俊傑喝咖啡亮300萬　卡地亞經典錶與手環戴好帶滿 張艾嘉準媳婦是愛馬仕、Dior欽點超模　曾進全球Top 50名模排行榜 劉思慕告白精英女友同戴Tiffany手環　網友閃瞎喊「這是求婚吧」 Lisa比基尼辣翻放送蜜桃臀　自己設計的錶伴遊好樂 蓋兒加朵保守泳裝藏不住火辣曲線　新片戴智能錶出生入死 楊謹華老公甜吻她的手　她大方示愛「遇見你，是我的幸運」　　 富藝斯「即時購藏」獨家藝術品網站開張　鮮紅皇冠打頭陣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面