買不到的珠寶更想要！　Boucheron實驗性設計大膽玩材質

▲模特兒疊戴Boucheron普普風格的PUISSANCE QUATRE手環。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勇於挑戰新材質、新技術的法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍），繼2020年起以貴金屬和丹寧布、全息效果技術和被視為終極廢料的Cofalit材質進行概念創作後，再度推出13件實驗性的More is More創新膠囊系列，經典QUATRE系列與時尚的JACK系列換上亮眼新裝，連材質都顛覆奢華貴金屬的框架，不過大膽搶眼之作為非賣品，讓精品迷純欣賞。

▲Boucheron的PUISSANCE QUATRE戒指以鋁取代黃金，飾以亮眼藍漆。

Boucheron結合Grosgrain羅緞直線刻紋、Clou de Paris巴黎飾紋、鑽石線條與Double godron雙圈同心圓4項元素於一身的QUATRE系列，這回手環與戒指以普普風格新風貌亮相，同時挑戰極致輕盈，第一圈是比金輕8倍的鋁材質同時裝飾黑白羅紋直線刻紋，第二圈則罕見在鋁質底座上鑲嵌鑽石，第三圈使用紅色、藍色和綠色飾漆取代巴黎飾紋圖案，最後一圈均為樹酯搭鋁質的雙圈同心圓圖案；而向來時髦的JACK珠寶在創新膠囊系列中，改採比黃金輕10倍的鎂金屬，醒目的錐體以樹酯上色更吸睛。

▲模特兒別上Boucheron鎂金屬材質的HIT THE ROAD JACK胸針。





▲Boucheron HIT THE ROAD JACK項鍊的錐體以樹酯上色。

卡地亞（Cartier）個性鮮明的CLASH DE CARTIER系列珠寶，承襲品牌於30年代已使用的幾何設計，亦融合飾釘、圓珠、巴黎飾釘，創作看似尖銳鋒利但卻觸感細緻的摩登珠寶，飾釘穩固鑲嵌但能活動自如，關鍵在於卡地亞珠寶工坊構思出一套精巧機制，讓飾釘能相互連接且保持靈活，無論單戴或疊戴都存在感十足。

▲卡地亞將Clash de Cartier系列珠寶方形釘數目加倍，混搭更時髦。（圖／翻攝卡地亞官網）