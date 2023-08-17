曾敬驊自曝從「無包控」愛上小包！李沐購物先想3種使用法才會買

▲曾敬驊與李沐出席活動，演繹秋冬最新包款和鞋款的時尚穿搭。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

「小CK」CHARLES & KEITH 同集團旗下高端品牌PEDRO，去年底登台後以精緻摩登的質感鞋包備受矚目，16日舉辦秋季新品發表活動，請來新生代人氣演員曾敬驊及李沐演繹最新鞋包的時尚搭配，兩人不僅分享各自選包選鞋的喜好，曾敬驊透露本來是「無包控」現在變成小包粉絲，更自曝喜歡的東西，不管多貴都會買！

兩人不約而同都以清爽的米白色系簡約穿搭現身活動，曾敬驊揹上秋冬新款Taper迷你單肩包，他自曝現場看到這款單肩包的獨特幾何圖形和顏色就非常喜歡，還主動要求要揹這款。李沐則是手提本季新品ICON托特包的白色款，以經典Logo作為鏤空圖騰的設計讓她直呼很可愛，容量也很實裝，腳上則選擇撞色設計的Eden高跟樂福鞋，她大讚鞋跟高度對個子嬌小的她來說很剛好，不僅能修飾比例，而且好穿好走，是日常都能輕鬆搭配的鞋款。

被問到是偏愛小包或是大包派，李沐秒回「我是大包的人」，但因爲常常揹太多太重的東西，所以現在會想要求自己盡量使用小包包，就會裝的比較少、比較精簡。曾敬驊則透露自己本來是「沒包控」，平常出門就是把錢包、手機直接塞在口袋裡，但之前看到家中三位姊姊的迷你包很羨慕，覺得有個小包可以揹也滿方便的，因此今天看到秋季新品中有好幾款為男性打造的小包款就很心動，尤其是後來選揹的Taper迷你單肩包，更讓他直接變身小包派的粉絲。

訪問中李沐也分享，自己購物時會先在腦中試想想買物品的使用方法，像是可以怎麼搭配，她會希望可以想到3～4種不同的情境都能使用，自己才會決定要購入；而曾敬驊則豪氣的說自己買東西不會想太多，「我只要看到一樣東西是我很喜歡它的顏色，或是它有一個很吸引我的點，不管多貴我都會買！」但他也強調當然還是要在自己（經濟）可以負擔的狀態下，在可以負擔的範圍內，就算是超出本來預算的東西，如果很喜歡他還是會買，讓一旁的李沐忍不住比出拇指，笑讚「直覺購物！」

2023年秋季PEDRO 以「藝術無所不在」(Living Art)為主軸，打造出現代感十足的日常時髦單品，女性系列以星際旅行為靈感，將星形鉚釘與黑、白、亮銀結合，搭配象徵紫外線的紫羅蘭色調，打造出具有未來感的特色單品；男士系列則翻玩懷舊復古的元素，重新詮釋青春學院風。

全系列大致分為復古情懷、旅行風尚、時髦都會、大膽前衛和個性潮流等5大主題，其中「個性潮流」以充滿未來感的方格像素、熱門的蓬鬆材質衍逢紋路等為主要設計，像是Aster高跟涼鞋、Helix迷你保齡球包等更推出帶著透明感的「冰川藍」夢幻色彩；而Hybrix運動鞋則加入科技感的「電光藍」配色，讓曾敬驊一看就愛上。

而法國女人最愛的輕奢品牌Maje近日也發表了最新秋冬系列，在Y2K千禧年時尚與Quiet Luxury（﻿靜奢風）的極限拉扯下，Maje取其平衡之道，本季從英倫風格的叛逆精神汲取靈感，不同元素皆可相互碰撞，像是優雅與搖滾、保守與龐克風格，表現在學院風格紋配搭前衛靴款，闊腳牛仔褲配以迷你閃石胸罩，星星、鉚釘、圖騰釦飾等元素的催化下，重回耀眼學生時代。