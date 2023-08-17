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風・Luxury／帝舵對錶4尺寸任選　寶格麗七夕限定款招搖時髦綠

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▲▼ 七夕錶 。（圖／公關照）

▲帝舵表BLACK BAY 41 S&G（左）腕錶202,000元，錶圈鑲鑽的BLACK BAY 31 S&G腕錶257,500元。（圖／帝舵表提供）

記者陳雅韻／台北報導

8月22日七夕情人節將至，為另一半挑選驚喜禮物，腕錶是兼具實用與裝飾的不敗選擇，若是兩人能一同戴對錶甜蜜更加倍。帝舵表（Tudor）旗下BLACK BAY 31/36/39/41 S&G（碧灣型31、36、39及41黃金鋼款）提供4種尺寸，讓時尚男女都能尋得心儀錶款一起放閃；寶格麗（BVLGARI）則推出七夕限定的BVLGARI BVLGARI精鋼綠色漆面對錶，是辨識度極高的設計。

帝舵表選用黃金與鋼材質打造BLACK BAY 31/36/39/41 S&G腕錶，中性風格的設計簡約耐看，於正式或休閒場合都百搭，品牌也強調佩戴舒適性，配有「T-fit」帶扣便於快速調節錶帶，此外，錶徑31、36及39錶款備有鑲鑽外圈款式，滿足喜歡低調奢華感的品味人士。

▲▼ 七夕錶 。（圖／公關照）

▲七夕限定的BVLGARI BVLGARI MAN精鋼綠色漆面腕錶（左）158,500元，BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金綠色漆面腕錶203,500元。（圖／寶格麗提供）

每逢七夕必會推出應景特別款的寶格麗，今年選擇標誌性的BVLGARI BVLGARI系列腕錶打造情人對錶，錶圈承襲傳統銘刻BVLGARI BVLGARI字樣，搭配亮麗的綠色面盤，其中男錶為精鋼材質自動上鍊機械錶，石英女錶則以玫瑰金搭配精鋼錶殼，並以鑽石作為時標增添華美氣息。

▲▼ 七夕錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓第五大道Avenue系列Classic Valentine腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）大方以錶面設計示愛，推出限量15只的五大道Avenue Classic系列Valentine腕錶，在面盤裝飾粉色與紅色心形圖案與美鑽，錯落排列顯得熱鬧非凡，整只錶共鑲嵌總重約2.44克拉的62顆圓形明亮式切工紅寶石、約2.17克拉的57顆圓形明亮式切工鑽石、約0.04克拉的11顆圓形明亮式切工粉紅剛玉和約0.08克拉的1顆心形切工紅寶石，展現熾熱愛意。

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關鍵字：

風Luxury, BVLGARI, 寶格麗, Tudor, 帝舵表, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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