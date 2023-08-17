Nike Kobe 8 Protro「Halo」發售細節曝！Mamba Forever特展集結珍稀簽名鞋

記者鮑璿安／台北報導

NBA傳奇籃球巨星柯比布萊恩Kobe Bryant離世3年，但籃球傳奇不朽，Nike Kobe 8系列宣告再次回歸Protro行列，首發配色Nike Kobe 8 Protro「Halo」將在8月24日公開發售來致敬Kobe Bryant和他的女兒Gigi。同時，「Mamba Forever」特展及系列活動即日起登場，免費讓球迷進場感受曼巴精神。

▲「Mamba Forever」特展於即日起至8月27日開放參觀，台北市萬華區峨眉街15號，摩曼頓花花NIKE Jordan籃球體驗店旁。（圖／品牌提供）

「Mamba Forever」特展將於即日起至8月27日開放參觀，本次邀請了台灣知名藝術家BamBamBam、13th Vision、看光光、高啟舜、攝影師WERTHECATCHER，以及收藏家Evil E、小傑、Tony、Jason一同展示以「曼巴精神」為主題的各類展品。現場集結多款珍稀的Kobe Bryant簽名球鞋、實戰球衣、公仔和球員卡等周邊收藏，也邀請了臺灣現役職業籃球員林志傑、呂政儒及王律翔展示他們珍藏的Kobe系列鞋款，透過多面向的視角以及他們對於Kobe Bryant的熱愛，球迷不可錯過。

▲Nike Kobe 8 Protro「Halo」將在 8 月 24 日公開發售來致敬Kobe Bryant和他的女兒Gigi 。（圖／品牌提供）

而「Halo」則是Kobe 8系列首度以復刻回歸的鞋款，全白鞋身利用刺繡工藝打造出別具質感的Swoosh以及鞋舌位置的曼巴標誌，採用輕盈低筒設計 ，與Kobe Bryant在2011-12年賽季穿著的款式相同，鞋跟外側的手寫簽名字樣、內嵌Nike React泡棉，讓每個步伐彰顯曼巴精神。鞋款將在台灣時間8月24日在Nike台北品牌體驗店、Nike台北西門町籃球體驗店及PHANTACi台北旗艦店進行發售。

看更多鞋款

▲New Balance亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款 。（圖／品牌提供）





▲吳慷仁（左）與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色 。（圖／品牌提供）

New Balance延續「We Got Now」的核心理念，由亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款，有著80年代末的美式籃球鞋經典輪廓，低筒設計搭配皮革拼接網布成為時下熱門鞋款之一。此外，品牌也號召吳慷仁與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色，著重性能的民眾不可錯過2002R，搭載全腳掌N-ergy、ABZORB®避緩震雙料系統，提供舒適緩震腳感，每一步都舒適有型！

▲ PUMA x RHUIGI 秋冬聯名新品，延續 70 年代的美國紐約街頭為時空背景 。（圖／品牌提供）

▲打造牛仔藍及純白兩款配色的Clyde by RHUIGI 。（圖／品牌提供）

PUMA 攜手知名設計師 Rhuigi Villaseñor 推出 PUMA x RHUIGI 秋冬聯名新品，延續春夏設計以 70 年代的美國紐約街頭為時空背景，聯名鞋款則以 PUMA 籃球傳奇 Clyde Frazier 同名鞋款 Clyde 為原型，打造牛仔藍及純白兩款配色的Clyde by RHUIGI，鞋側彎刀則以麂皮異材質刻劃重點，帶來強烈辨識度。