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賈靜雯億級珠寶上身為愛女努力　宋慧喬戴過的葡萄葉蔓套組也來了

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▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲賈靜雯佩戴近1億元的Chaumet Iris鳶尾花珠寶亮相。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet Le Jardin de Chaumet（Chaumet的花園）頂級珠寶暨腕錶展海外巡迴第一站，今於台灣盛大展開，擔任嘉賓的賈靜雯佩戴總值近1億元的Iris鳶尾花珠寶欣賞總值約20億元的新作，由於她與修杰楷的婚戒均出自Chaumet，出席愛牌活動格外有感，直呼每一件都想要，尤其夢想擁有經典冠冕，是否設為目標？她說：「我有3個女兒耶，努力！努力！努力！」

賈靜雯透露3個女兒中，么女波妞最愛漂亮，她笑說：「口紅塗最紅、眼影畫最深一定是她！每次都想開小櫃子戴我的婚戒，我都要抓回來。」而今她佩戴Le Jardin de Chaumet系列Iris鳶尾花珠寶襯出好氣色，因項鍊鑲嵌1顆24.25克拉粉紅尖晶石，與鑲嵌紅色尖晶石、帕帕拉洽剛玉與粉紅剛玉的花瓣完美輝映，更令她動心是花瓣處可轉換成胸針佩戴。

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）

▲賈靜雯戴的Chaumet Iris鳶尾花戒指，主石為8.14克拉橢圓形切割粉紅尖晶石，搭配鑲嵌粉紅尖晶石、粉紅剛玉與鑽石。

可轉換式設計已成高級珠寶吸引藏家的關鍵，Chaumet大使、南韓女星宋慧喬曾戴過的Feuille de Vigne全套珠寶也來台展出，當中葡萄葉蔓耳環的下方鑽石藤蔓亦可拆下，單獨配戴葡萄葉；而靈感源自海芋的Arum項鍊的波浪線條鑽石海芋花萼，也可轉換成男女皆宜的胸針。

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）

▲宋慧喬曾戴過的Feuille de Vigne葡萄葉蔓項鍊也來台展出，主石為1顆約5.18克拉枕形切割莫三比克紅寶石。

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）

▲宋慧喬戴的Chaumet Feuille de Vigne葡萄葉蔓耳環，藤蔓部分可拆下，單戴葡萄葉。

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）▲Chaumet Arum海芋項鍊鑲1顆10.67克拉祖母綠形切割錫蘭黃色剛玉，鑲鑽海芋花萼可拆下轉換成胸針。

10月生日的賈靜雯，還被她的生日石蛋白石迷住，Chaumet全球首曝光的Écorce白楊樹紋項鍊鑲嵌重達50.61克拉澳洲蛋白石，配上白楊樹紋理的頸鍊，看似硬挺其實柔軟服貼於肌膚，因為底座部件均為單獨打造再鉸接組合，點綴彩色剛玉、錳鋁榴石與沙弗萊石等，與蛋白石迷人遊彩相呼應。

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）
▲Chaumet Écorce白楊樹紋項鍊，以鋪鑲寶石展現白楊樹的表皮紋理，中央鑲嵌1顆重50.61克拉澳洲黑蛋白石。

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）
▲模特兒佩戴Chaumet Magnolia木蘭花套組，項鍊以品牌獨家皇后式切割鑽石為中心，向外發散多層次的18K金葉片與鑲鑽花瓣。

卡地亞（Cartier）珠寶展也正熱烈進行中，動物主題、幾何線條與大膽配色構成一片華美，蛋白石配上祖母綠、鑽石的OCELLE項鍊靈感即來自孔雀羽毛圖案，主蛋白石可拆卸作為胸針佩戴；而以馬達加斯加語意「震波起伏」命名的ONJA藍寶石項鍊，則以輕盈的曲線呼應名稱，重複相同的圖案卻暗藏巧思，因為雕刻有時是陰刻、有時是陽刻，點綴1顆4.12克拉錫蘭梨形藍寶石、1顆產自馬達加斯加2.32克拉橢圓形藍寶吸引目光。

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）
▲模特兒展示卡地亞OCELLE蛋白石祖母綠項鍊，主蛋白石可轉換成胸針，約57,000,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼Chaumet,Cartier 。（圖／公關照）
▲模特兒佩戴卡地亞ONJA藍寶石項鍊，鑲嵌4.12克拉錫蘭梨形藍寶石、馬達加斯加2.32克拉橢圓形藍寶石，約33,000,000元。

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關鍵字：

賈靜雯, CHAUMET, 宋慧喬, Cartier, 卡地亞

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