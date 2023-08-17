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日話題甜點「毛線坐墊、編織包」！　吃下藝術品般的蒙布朗超療癒

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記者鮑璿安／台北報導

民眾在安排日本旅遊時，又多了一個可朝聖的甜點，大阪蛋糕店Masahiko Ozumi Paris近年來人氣急升，因為座布団（坐墊）和バーク（手提包）造型的甜品太過精緻可愛，內餡也相當誘人，濃郁栗子感的蒙布朗慕斯，像是吃下一口藝術品超享受。

這顆坐墊造型的蒙布朗宛如藝術品般細膩，看似蓬鬆柔軟，其實上方圓球是丹波栗子製作成的慕斯，根據販售的不同口味，加入巧克力甘納許、巧克力餅乾碎片、榛果巧克力等令人感到愉悅的材料，切開來則能看到明顯分層的內餡，口感豐富又兼具高顏值，自然而然成為店家的熱門品項。

而這夢幻甜點的幕後推手則是原在日本學習建築的小住匡彦，秉持對於甜點的興趣，他前往巴黎甜點學校Le Cordon Bleu and Ecole Bellouet Conseil進修，而後才歸國開設Masahiko Ozumi Paris。除了招牌坐墊蒙布朗，甚至還帶來了手提包模樣的乳酪蛋糕，外觀有立體紐扣以及編織紋理和手柄，讓人看了驚呼可愛，值得前去品味。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

日本, Masahiko Ozumi Paris, 甜點

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