趙露思《偷偷藏不住》超高甜　在愛裡成長的人，能更勇敢地去愛

文／女子學

由趙露思、陳哲遠主演的愛情偶像劇《偷偷藏不住》，改編自竹已的同名小說，在今年夏天吹起了校園戀愛風，很多劇迷追完這部後，都深陷其中。

這陣子在社群上更是可以看到影迷們的熱烈討論，不只浪漫的故事情節讓眾人羨慕不已，在劇裡部分主演們的穿搭還是趙露思本人親自搭配，其中女主的穿搭好感度超高，更是容易複製，也因此掀起「桑稚」穿搭風的潮流，而陳哲遠深刻細膩的演技，還讓好多人都喊著「好想要一個嘉許哥。」

▲《偷偷藏不住》在今年夏天吹起了校園戀愛風。（圖／《偷偷藏不住》劇照，下同）



在奇怪的時間相遇，只好藏著這份喜歡



「年少時不能遇見太過驚艷的人，否則無論往後朝夕，再也不能夠認真喜歡一個人了。」

以暗戀揭序，「偷偷藏不住」講述著一個小女孩桑稚（趙露思 飾）從小暗戀著大哥哥段嘉許（陳哲遠 飾）的故事。劇情前段將藏在心底的暗戀，苦澀又深刻地描繪出，而後隨著劇情的推演，原以為會無疾而終的愛情，悄悄地轉變成雙向奔赴的愛戀。

桑稚與段嘉許相差五歲，最初相識是桑稚13歲時，那還是個小孩的年紀，卻遇見了一個如陽光般存在的大男孩，情竇初開的年紀裡是很難不心動的。但在這樣的年紀喜歡著一個成熟的大人，在外人眼裡看來奇怪，而段嘉許在那時也真的將桑稚當成妹妹看待，所以桑稚只能將在這份感情偷偷藏在心中，然後努力地長大，讓自己變得更好，只期待未來有一天能與他並肩而行。

在愛裡長大的人擁有更多力量去愛人



桑稚就是這樣的一個人，在愛裡長大的一個人。

從小家庭幸福和樂，是爸媽還有哥哥的寶，全家人都用心呵護她長大，不捨她摔了、傷了，也因為這樣桑稚善良單純，在學校與朋友的關係也很好。

而段嘉許卻是個在逆境中生長的人，他的家庭原本美好，卻在爸爸酒駕肇事後破碎，寧靜的生活瞬間崩塌，不堪生活的重壓，母親因病離世，爸爸成了植物人，段嘉許獨自面對生活的壓力，還扛下爸爸欠下的負債，他沒有放棄人生，甚至在求學期間，日夜打工賺錢，只為了早日把債務還清。

而長大後知道這些的桑稚，沒有因此嫌棄他反而更加心疼，即便沒有經濟能力，還是想幫他解決所有困難。父母為了不想讓桑稚的未來太辛苦，所以反對他們交往，但桑稚沒有因此放棄，或是與父母決裂；相反地，她用她強大的愛，選擇溫和的方式解決問題，她讓父母了解她是真心且勇敢地對待這份感情，同時她也讓段嘉許明白，不管世界如何解釋他的人生，她都能與他並肩而行、也只想與他共度餘生。

年少時的暗戀，一定是許多人的共同經歷，這也是為什麼這部劇在未播出前，就有一大票觀眾期待著。那些藏在心底的遺憾，或是青澀初戀的浪漫，都在劇情中讓觀眾一同感受。雖然不是每個人的暗戀都能有結果，但這部劇卻將心底的缺口治癒了。

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