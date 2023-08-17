「行走費洛蒙」瘦子三點不露秀6塊腹肌太MAN！粉絲想看又害羞大呼：有夠帥

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

饒舌歌手瘦子擁有帥氣的臉蛋，被網友封為「行走費洛蒙」，雖然已經結婚，但電力不減，依舊擁有大批女粉絲喜愛，最近更是釋出超性感三點不露裸照，大秀二頭肌與腹肌，身上刺青都一覽無遺，直接讓粉絲害羞暴動，大呼「有夠帥」！

瘦子魅力無限，最近受到邀請拍攝一系列畫報，只見他躺在浴缸裡面，露出6塊腹肌，身材有夠健壯，另一張則是輾轉來到戶外森林，露出剛毅美背與壯碩肩膀，粉絲看了立刻超害羞，但目光又捨不得離開。

這次突破出鏡，就是為了SHARECO推出全新的香氛洗沐保養系列，總共3種款式：雪松麝香沐浴膠、菸草香沐浴膠、木曜森林沐浴膠，凝露厚實質感搭配更久的持香效果，立刻讓人愛上洗澡，宛如洗完就會像是瘦子一樣成為萬人迷。

女孩想要洗香香也有新選擇，法式美學品牌Fées Beauté也推出全新的香氛沐浴油系列，包括：橘郡漫遊沐浴油、巴黎玫瑰沐浴油、蘭斯岩蘭草沐浴油，擁有前中後味的香氣，細緻又充滿格調，重點是洗完不會感覺到乾澀緊繃，彷彿保養完一般細嫩。

這次三款推薦香氣，更是情人節很適合的單品，清新活力的柑橘調或是浪漫柔美的花香調，也可以是率性自由的木質調，但不管哪一款味道都很療癒，直接全包每天換不同的香氣洗澡，放鬆一整天疲憊的身心。