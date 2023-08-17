貴婦下午茶、超可愛空瓶飾品盤！除了賣化妝品，它們還有這些秘密合作必知

記者李薇／台北報導

美妝近期有不少跨界合作，不僅把精緻保養的靈魂帶進餐點，甚至也有環保愛地球的守護作為，以下就盤點近期3大厲害的跨界系列，身為粉絲當然要關注。

＃肌膚之鑰 X TWG Tea 精質光采珍寵茶香饗宴

將對肌膚的極緻呵護，與懂得精緻生活的TWG Tea合作，推出精質光采珍寵茶香饗宴，只要在8月16日至31日於指定櫃點消費滿額，即可獲得雙人下午茶體驗券，買東西又同時可以享受下午茶真的簡直貴婦行程，超級奢華，這次茶點更是融合5大自然界珠寶級成分：白金絲繭、日本珍珠、茶胺酸、當歸及紫蘇，透過食材與創意打造具有誠意的下午茶套餐，值得一嚐。

＃IPSA 空瓶重生再造計畫

人類始終從地球奪取各種物種資源，是時候回饋給自然了，保養品牌IPSA就推出空瓶重生再造計畫，不僅從包裝開始極簡，更預計接下來每年至少2萬空瓶回收再利用，2025年全產品100%使用再生包裝，持續落實環境永續；在之前更有與各種業界職人合作，比如和ROF手作工作室一起設計的流金再生飾品盤，或與台灣品牌FNG共同製作的隔熱墊，透過不同的工藝與手法，讓用不到的空瓶以全新樣貌回歸日常。

＃歐舒丹 X 夏慕尼 獨家聯名夢幻和牛套餐

因應七夕情人節，歐舒丹與法式鐵板燒夏慕尼共同推出和牛套餐，將品牌很經典的法國原料成分：馬鞭草、杏仁等自然元素，應用在湯品、沙拉、海鮮、主餐到甜點設計，每一道都美味到不行，立刻揪愛人一起去吃。