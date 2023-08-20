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飲控也可以偷懶不下廚！台北4間「健康餐廳」推薦　輕鬆減脂不無聊

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文／女子學

現代人的「健康飲食」觀念越來越盛行，想要吃健康的減脂餐，多數人會選擇自己準備，利用下班時間自行料理，不過偶爾還是會有想偷懶耍廢，或是想跟朋友一起聚餐的時候，為了不破壞健康飲食的原則，選擇餐廳就很重要了。編輯今天就來分享4間餐廳，給正在飲控的朋友們，下次想外食就有更多選擇了。

1. Haloa poke

吃膩一般水煮餐的朋友，想要外食換換口味，Haloa poke的夏威夷拌飯就是很好的選擇。Poke Bowl源自於70年代的夏威夷，利用塊狀生魚及各種時蔬組合而成。而現在的夏威夷拌飯有了更多選擇，除了蔬食外，還可以加白飯或糙米等主食，主餐還有雞胸肉、鮭魚、章魚等選擇。

▲Haloa poke夏威夷拌飯。（圖／Haloa poke粉絲專頁）

編輯覺得Haloa poke最棒的地方在除了可以選擇店家搭配好的餐點外，還能自行搭配，從基底、主食到醬料，都可以選擇自己喜歡的，不用花了錢還吃到不喜歡的菜色，真的很推。

2. 杉 SHAN

有沙拉界愛馬仕之稱的杉SHAN，在中北部都有分店，而且都超夯！這間走質感路線的健康餐，也是可以自選各種主食配料及醬料，其中最吸引人的就是基底有義大利天使麵，根本就是吃膩生菜或糙米飯的飲控朋友的福音，另外他們的醬料十分用心且口味豐富，法式烹調的配料更是特別，最推薦肯瓊香料地瓜跟烤小白洋芋，喜歡這類的朋友真的可以嘗試看看。

▲杉SHAN有沙拉界愛馬仕之稱。（圖／IG@shanxtaiwan）

3. 捌捌陸食室

位在信義區的「捌捌陸食室」也是飲控人必知的店，他們的餐點都是經過營養師搭配，熱量跟營養素皆有計算過，非常適合增肌減脂的朋友。

▲捌捌陸食室。（圖／捌捌陸食室 營養師的好食主義粉絲專頁）

餐點以台式口味的原型食物為主，有分成低碳餐或健身餐提供給需求不同的客人選擇，其中最推薦低碳餐中的豬里肌佐焦糖蘋果醬及照燒雞腿排，口味特別且份量飽足，餐後還可以點杯奇異果汁，完全不怕半夜會肚子餓。

4. 紳士廚房

位在松山區的紳士廚房，絕對是上班族的好選擇。以健康餐盒的菜色為主，餐點口味齊全還可以客製化，貼心的服務在網路上的評價將近五顆星。鴨胸跟松阪豬的評價都不錯，調味剛好不油膩，即使減脂中也不會有負擔。

▲紳士廚房。（圖／IG@sensekitchen888）

另外編輯覺得最特別的是他們還有鮮魚湯，是一般便當店比較少見的，在松山區附近上班的朋友，真的可以收藏這間了。

以上就是編輯推薦的餐廳，不管是平日喜歡吃健康一點，或是正在執行飲控的朋友，不想下廚的時候可以嘗試看看這幾間店，讓健康餐不侷限在水煮的方式，口味上也有更多選擇，偶爾的外食還可以讓自己輕鬆點，喜歡的朋友就先收藏這篇文章吧。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 飲控, 外食, 健康, 台北, 餐廳

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