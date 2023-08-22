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說・流行／法國時髦女生都有一顆Polène Paris　質感不輸精品必敗包款揭曉

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記者鮑璿安／專題報導

在時尚圈推崇Quiet Luxury﻿安靜奢華風的作用下，設計感簡約沒有顯著Logo、採用高級面料的單品往往成為視線焦點，當然，不代表非要入手一線精品，此次《ET FASHION》說流行來介紹來自法國巴黎的小眾品牌Polène Paris，解讀背後的設計理念以及必收包款，保證你走在流行最前端！

Polène Paris成立故事

▲Polène 。（圖／翻攝自IG@Polène）

▲Polène 。（圖／翻攝自IG@Polène）

▲Polène 主打實用性與永恆的皮具單品 。（圖／翻攝自IG@Polène）

Polène 是一家巴黎皮革製品品牌，幕後推手Antoine、Mathieu 和 Elsa Mothay三兄妹於2016年創立，品牌主打實用性與永恆的皮具單品，設計的靈感多元，取經法國設計師  Madeleine Vionnet、Mariano Fortuny 和 Madam Grès 等人的作品，並以折疊細節為特色，突出皮革材料的可塑性，果然命中熱愛雋永時尚的巴黎人。

莉莉柯林斯（Lily Collins）、英國凱特王妃演繹

▲Polène 。（圖／翻攝自IG@Polène）

▲莉莉柯林斯（Lily Collins）在《艾蜜莉在巴黎》拎上Yké 藤編籃子 。（圖／翻攝自IG@Polène）

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲2022年5月凱特王妃以品牌Numero Sept Mini包款出席公開活動 。（圖／CFP）

Polène快速崛起的原因之一少不了名人帶貨，熱播劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）中女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）的穿搭成為討論話題，劇迷能看到她拎著Polène2022 年夏季推出的Yké 藤編籃子，搭配上復古波點裙裝，一股高級感襲來。英國凱特王妃也曾以品牌Numero Sept Mini出席公開活動，包款廓形俐落典雅，與具有辨識度的五金扣環相得益彰，獲得眾多時尚影響力人士青睞，難怪會把Polène聲勢推到高點。

熱賣款式推薦

▲Polène 。（圖／翻攝自IG@Polène）

▲Polène Numéro Un迷你款式爆紅 。（圖／翻攝自IG@Polène）

Polène Numéro Un是品牌最暢銷設計，正面有著柔軟凹陷的廓形，梯形設計非常輕鬆置物，品牌帶來多種色系提供選擇，溫柔不搶戲的大地色融入日常穿著。

▲Polène 。（圖／翻攝自IG@Polène）

▲Polène Numéro Dix半月包可肩背以及斜跨 。（圖／翻攝自IG@Polène）

Polène Numéro Dix相信很多人不陌生，以馬術世界為靈感的半月輪廓，手工縫製硬挺皮革，作為肩背包或斜挎包佩戴都很適合。

► 說・流行／Lyst 2023第二季排名大洗牌！Loewe拿雙冠王、白背心引領靜奢風

關鍵字：

說流行, 法國, Polène

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