LV「免費貼圖」送飛吻快下載！七夕精品集合　DIOR包包開花、LOEWE有摺紙星星

▲精品品牌推出不少適合七夕情人節的系列。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOUIS VUITTON（路易威登）又推出免費LINE貼圖了！為了讓七夕情人節更有氣氛，以LV吉祥物Vivienne為主角的8款貼圖洋溢著甜蜜氣氛，可以送上飛吻、靠在彎彎的月亮上道晚安，浪漫度破表。許多精品品牌為七夕推出限定系列，LV的石英白色優雅迷人、DIOR以手繪感的繽紛花朵為主軸、LOEWE有星星裝飾著Hammock Hobo包，還有FENDI的塗鴉與漸層效果，每一件都迷人。

今年2月LV曾祭出與草間彌生合作的貼圖，繽紛活潑的顏色，與朋友對話時傳來傳去超醒目，時隔半年的七夕情人節限定貼圖，主角一樣是Vivienne，但眼睛從花朵變成心形，顏色也簡單，用了與七夕推薦包款同樣的石英白色，搭配紅咚咚的愛心，既可愛又優雅，可以說「Hi」、「Thank You」，還有從硬箱跳出來說「Bye」，每一款都非常實用，完全沒有廢圖。除了貼圖，還有桌布同樣免費下載，打開手機被滿滿的LV包圍，感覺超幸福。

►點此下載LV七夕情人節限定貼圖



▲LV情人節限定包裝，圖案是兩個經典吊牌組成的愛心。



▲石英白色的LV Cluny Mini包89,500元（左）、Marellini包78,500元（右）。

下載了貼圖，送上禮物也是必要，LV在七夕情人節推出限定包裝，以兩個經典吊牌組成愛心的圖案，很別緻有特色，至於裡面該裝什麼？石英白色的各式包款、情書造型的項鍊，或是男女都有的香水、運動鞋，都能傳遞滿滿心意。

▲LV Charlie運動鞋的Monogram花朵掛飾別緻可愛。





▲LV情書造型吊墜項鍊，27,600元。



▲LV女士香水Spell On You有著鳶尾蘭、玫瑰花和小茉莉的芬芳，男士香水Imagination則運用龍涎香醚重塑琥珀香調。

七夕就像夏日裡的一抹浪漫，各品牌也大展身手端出適合的禮物，DIOR嶄新的Florilegio印花，一朵朵擬真的繪畫花朵相當亮麗，且帶著古典風情，源起女裝創意總監Maria Grazia Chiuri致敬於品牌創辦人Dior先生對植物學的熱情，也展現大自然的盎然生命力。

Florilegio印花系列豐富，經典的Lady DIOR永遠是好選擇，DIOR Caro有多種尺寸大小通吃，炎熱天氣必備的涼鞋，或是來條絲巾繫在頸上、綁在包包上都不錯，無論想送那一類型禮物，都有Florilegio印花相伴。

▲DIOR Florilegio印花系列品項豐富，服裝、包款、配件一應俱全。



▲DIOR Caro卡夾12,000元（左）、錢包17,000元（右）。



▲Lady Dior印花小牛皮提包190,000元（左）、DIOR Caro小型鍊帶包 115,000元（右）。





▲DIOR印花涼鞋44,000元。

牛郎織女一年一次相會，是七夕的傳說故事，LOEWE以此為起源，用戀人們摺星星傳達心意的概念，推出了七夕限定Hammock Hobo迷你包款，柔軟的皮革讓包型能靈活變化，染上紫藤色、青檸綠色及迷霧灰，包包的背帶旁綴著金屬星星裝飾，悄悄說出愛意。

▲LOEWE找來品牌大使吳磊拍攝七夕限定系列形象照。





▲LOEWE七夕限定Hammock Hobo包，各59,000元。



▲LOEWE七夕限定Hammock Hobo包飾著星星，傳達愛意。





▲LOEWE Hammock Hobo包皮革柔軟實用。

FENDI七夕限定系列充滿童趣塗鴉與天空色調，最早出現於2009年春夏的彩色FF logo印花經過重新詮釋，手繪感讓FF Logo更加活潑俏皮，用於各式包款相當搶眼，男士系列則用藍、淡紫、粉、橙和黃色的漸變，讓包款多了溫暖氣息，呈現出彩霞般引人入勝的風景。

男女服裝與包款配件一脈相承，男孩的漸層、女孩的俏麗，搭在一起成為不落俗套的情侶裝，既能彼此呼應又不過度高調，濃情盡在不言中。

▲FENDI七夕限定女裝以繽紛的塗鴉為主題，男裝則充滿迷人的漸層效果。





▲FENDI七夕限定迷你水桶包61,000元（左）。



▲FENDI七夕限量男士包款65,000元、球鞋33,500元。