Jennie同款表演服千元入手　穿過的6個小眾品牌Twice、IU都欽點

文／美人圈

時髦精Jennie不論是私服還是演唱會的服裝，總是會掀起網友一番討論，而正在進行世界巡迴演唱會的她們，被發現Jennie時常選擇小眾設計師品牌，單價十分親民，「這幾件」私服最低一千初能Get同款！來看看她挖掘的小眾設計師品牌們！

Jennie穿過的小眾設計師品牌

1：ODD ONE OUT

Jennie在越南演唱會上穿的可愛蝴蝶結短裙，就是來自這間韓國設計師品牌「ODD ONE OUT」。品牌以蝴蝶結和芭蕾風打造優雅又少女的穿搭，蕾絲和花朵的設計不失純欲風，看似簡單的白摺裙加上蝴蝶結後，更加生動可愛。

▲Ribbon pleats skirt，售價韓元₩116000（約NT$2,784）。（圖／IG@jennierubyjane、oddoneout.kr）

在演唱會當天Jennie還穿了他們家的蝴蝶結襪子，實在是太仙太可愛了！這款襪子約台幣600多，在設計師品牌中的配件是十分合理的價錢，因此和Jennie同款的白色已經被搶購一空了，大家真的是超快速啊！

▲Ribbon socks，售價韓元₩28500（約NT$684）。（圖／IG@jennierubyjane、oddoneout.kr）

其實這家設計師品牌早就被好幾位明星上身過了！除了Jennie曾上身外，Aespa的Winter、IVE的張員瑛、還有IU等人都穿過！想要五千元以下Get明星同款，就趕快去看看ODD ONE OUT的官網吧！

▲（左）Aespa Winter、（右）Winter、IVE張員瑛。（圖／IG@oddoneout.kr）

2：Nodress

多次被Jennie上身的設計師品牌「Nodress」是來自中國的品牌，設計師「余璐祺」的品牌設計理念為不在乎追求完美，並打破世俗和內在的束縛，鼓舞女性表達自在，Jennie在世界巡迴演唱會上，更是穿上Nodress至少四次！

▲Black Velvets Bow White Lace Oversleeves，售價USD$88（約NT$2,791）。（圖／IG@jennierubyjane、nodress67.com）

▲Jennie在巡演上穿過Nodress至少四次。（圖／IG@jennierubyjane、小紅書@Nodress）

而近年Nodress不停被KPOP明星們點名，除了Jennie外，同團的Lisa也在私服上身Nodress的短裙！除此之外還有像是Twice的娜璉、NewJeans的Minji等女偶像們。若覺得有些衣服單價較高的話，也能從袖套、襪子等入手，照樣也是明星同款而且超級特別！

▲Lisa私服上身Nodress的短裙。（圖／IG@lalalalisa_m）

3：Not your rose

Jennie在自己的Vlog中穿了這件來自韓國設計師品牌「Not your rose」的掛脖上衣，凸顯了她的好身材和優雅魅力。而這個品牌也是經常被明星欽點的牌子，像是(G)I-DLE的薇娟和舒華都有穿過，兩千多台幣可以Get女神的同款氣質上衣，還不快手刀搶起來！

▲Jennie穿韓國設計師品牌「Not your rose」的掛脖上衣。（圖／Youtube@Jennierubyjane Official）

▲draping halter top，售價韓元₩89000（約NTD$2,136）。（圖／IG@notyourrose_official）

▲（左）(G)I-DLE薇娟、（右）舒華。（圖／IG@notyourrose_official）

4：OUTX.O

Jennie在演唱會的彩排上穿了來自韓國潮牌「OUTX.O」的米粉色背心，簡單的字樣設計加上後面大膽的鏤空露背，又甜又辣！巧的是這件上衣也曾被LE SSERAFIM的金采源和ITZY的黃禮志穿過，是三位美女認證的愛牌！OUTX.O不僅常被偶像們上身，價錢還不高，一千初就能擁有女神們同款，辣妹們快衝！

▲Jennie彩排的私服。（圖／IG@outx.o）

▲Back Open Top (Beige)，售價韓元₩47000（約NT$1,128）。（圖／outxo.com、IG@_chaechae_1）

5：RONRON

Jennie近期在IG上分享一組日常照，照片中她穿著一件簡約又甜美的蝴蝶結T-shirt，來自於韓國設計師品牌「RONRON」。RONRON以打造簡單、日常又不失獨特性的服裝為理念，帶有甜美少女風和帥氣日常感的設計，也經常是明星們選擇的私服，我們可以發現「蝴蝶結」近年來在韓國設計師品牌是非常流行的圖案，經常有不同品牌在蝴蝶結上做設計改造！

▲DOUBLE RIBBON SLIM CROP T SHIRT WHITE PINK，售價韓元₩49,500（約NT$1,188）。（圖／IG@jennierubyjane、ron.official.ron）

6：LEUNI

韓國小眾設計師品牌「LEUNI」的衣服簡約又有設計感，具有女人味的同時不失帥氣俐落，而這件Jennie穿的淺咖啡色上衣就是最好的證明，自然的抓皺感，性感又大方，品牌整體的質量也好，Jennie是真的很會挖掘小眾品牌啊！

▲Jennie抹胸上來來自韓國小眾設計師品牌「LEUNI」。（圖／IG@jennierubyjane）

▲Carry Drape Tube Top_Beige，售價韓元₩48,000（約NT$1,152）。（圖／IG@jennierubyjane、leuni.kr）

以上就是Jennie穿過的小眾設計師品牌們，可以發現她不僅經常支持韓國設計師品牌，也很會搭配自身的穿搭，並不會一昧地選擇昂貴的衣服，而是讓大牌和小眾設計師品牌結合，穿出屬於自己的風格，喜歡的人快收藏起這篇，準備Get女神同款吧！

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